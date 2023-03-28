TRABZON'DA İSALE HATTI PATLADI; 8 KATLI BİNAYI SU BASTI, YOL GÖLE DÖNDÜ

TRABZON'da ana isale hattı patlayınca Devlet Sahil Yolu göle döndü, iş yerini su bastı. Tazyikli su, yolun karşısındaki 8 katlı apartmana da sıçradı, çatı katı hasar gördü. Ekipler, arıza onarım ve temizlik çalışması başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu'nda meydana geldi. Sahil yoluna paralel uzanan tali yoldan geçen ana isale hattı, büyük bir gürültüye patladı. Yer altından çıkan tazyikli su havaya fışkırdı, yol göle döndü. Yükselen sular, yolun karşısındaki 8 katlı apartmana sıçradı, balkonları su bastı. Park halindeki araçlar ile 1 iş yeri de suyla doldu. Esnaf, kendi imkanları ile dükkanlarına giren suyu temizledi. Apartman sakinleri de balkonlardaki suyu kovalarla boşalttı. Su basan yol çift yönlü ulaşıma kapatılırken, 8 katlı apartmanın hasar gören çatı katı tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgedeki su akışını kesen ekipler, temizlik ve arıza onarım çalışması başlattı.

'DİNAMİT PATLAMIŞ GİBİ OLDU'

Tanık olduğu anları anlatan Cengiz İpekçi, Yürüyorduk, arkadaşlara uğramıştık. Büyük bir sesle patlama oldu. Su binanın en üst katına kadar ulaştı, taşları atmaya başladı dedi. Ali Atalar da Dinamit patlamış gibi oldu. Taş, toprak, su ile buraya geldi. Bina ve hatta arka kısmında kata su ulaştı. Kaçtık oraya daha yaklaşamıyoruz diye konuştu.