Tokyo Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı! Yolcu uçağı alev alırken, 400'den fazla kişi tahliye edildi
Tokyo Havalimanı'na bir yolcu uçağı iniş yaptığı sırada başka bir uçakla çarpışarak alev aldı. Ekipler alevlere müdahale ederken, uçaktaki yaklaşık 400 yolcu ve mürettebat tahliye edildi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havaalanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı, sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yanan uçağa ekipler müdahale ederken, havalimanındaki tüm pistler kapatıldı. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
400 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Japon Havayolları'ndan yapılan açıklamada uçakta 300'den fazla yolcu olduğu belirtilirken, Japonya devlet televizyonu NHK yaklaşık 400 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini söyledi.
CAN KAYBINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI
JAL 516 numaralı uçağın Hokkaido'dan kalktığı öğrenilirken, henüz can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.
İşte olay yerinden ilk görüntüler;
Ayrıntılar geliyor...