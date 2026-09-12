Galatasaray'ın eski yıldızı futbolu bıraktı

Dünya futbolunun önemli orta saha oyuncularından Juan Mata, profesyonel kariyerine veda etti. Kariyerinde Galatasaray'ın da formasını giyen İspanyol futbolcu, 38 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu.

Son olarak Avustralya'da Melbourne Victory forması giyen Mata, yayımladığı veda mesajıyla kariyerindeki yeni döneme geçeceğini açıkladı.

SON SEZONUNDA 18 GOLE KATKI

Eylül 2025'te hissedarı olduğu Melbourne Victory'ye katılan Mata, geride kalan sezonda 25 karşılaşmada 5 gol ve 13 asist kaydetti. İspanyol yıldız böylece son sezonunu 18 gole doğrudan katkıyla tamamladı.

"FUTBOLA YENİDEN AŞIK OLDUM"

Mata, Melbourne Victory'de geçirdiği dönemden büyük keyif aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sezon elde ettiğimiz her başarıdan ve her dakikasından büyük keyif aldım. Böylesine özel bir yerde, evim diyebileceğim muhteşem bir şehirde futbola yeniden aşık oldum."

Takım arkadaşlarına, kulüp çalışanlarına, yönetime ve taraftarlara teşekkür eden Mata, bundan sonraki dönem için de heyecanlı olduğunu söyledi.

GALATASARAY'DA DA FORMA GİYDİ

Kariyerine Valencia'da başlayan Juan Mata, daha sonra Chelsea, Manchester United, Galatasaray, Vissel Kobe, Western Sydney Wanderers ve Melbourne Victory formalarını giydi. İspanyol yıldızın 38 yaşında aldığı kararla uzun yıllara yayılan profesyonel futbol kariyeri sona erdi.