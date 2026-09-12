Haberler

Galatasaray'ın eski yıldızı futbolu bıraktı

Galatasaray'ın eski yıldızı futbolu bıraktı Haber Videosunu İzle
Galatasaray'ın eski yıldızı futbolu bıraktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir dönem Galatasaray forması da giyen İspanyol yıldız Juan Mata, 38 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Son olarak Melbourne Victory'de forma giyen deneyimli futbolcu, veda mesajında "Futbola yeniden aşık oldum" ifadelerini kullandı.

  • Juan Mata, 38 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı.
  • Kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United, Galatasaray, Vissel Kobe, Western Sydney Wanderers ve Melbourne Victory formalarını giydi.
  • Son sezonunda Melbourne Victory ile 25 maçta 5 gol ve 13 asist kaydederek 18 gole doğrudan katkı sağladı.

Dünya futbolunun önemli orta saha oyuncularından Juan Mata, profesyonel kariyerine veda etti. Kariyerinde Galatasaray'ın da formasını giyen İspanyol futbolcu, 38 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu.

Son olarak Avustralya'da Melbourne Victory forması giyen Mata, yayımladığı veda mesajıyla kariyerindeki yeni döneme geçeceğini açıkladı.

SON SEZONUNDA 18 GOLE KATKI

Eylül 2025'te hissedarı olduğu Melbourne Victory'ye katılan Mata, geride kalan sezonda 25 karşılaşmada 5 gol ve 13 asist kaydetti. İspanyol yıldız böylece son sezonunu 18 gole doğrudan katkıyla tamamladı.

"FUTBOLA YENİDEN AŞIK OLDUM"

Mata, Melbourne Victory'de geçirdiği dönemden büyük keyif aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sezon elde ettiğimiz her başarıdan ve her dakikasından büyük keyif aldım. Böylesine özel bir yerde, evim diyebileceğim muhteşem bir şehirde futbola yeniden aşık oldum."

Takım arkadaşlarına, kulüp çalışanlarına, yönetime ve taraftarlara teşekkür eden Mata, bundan sonraki dönem için de heyecanlı olduğunu söyledi.

GALATASARAY'DA DA FORMA GİYDİ

Kariyerine Valencia'da başlayan Juan Mata, daha sonra Chelsea, Manchester United, Galatasaray, Vissel Kobe, Western Sydney Wanderers ve Melbourne Victory formalarını giydi. İspanyol yıldızın 38 yaşında aldığı kararla uzun yıllara yayılan profesyonel futbol kariyeri sona erdi.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek

Petrol fiyatları çıldırdı, Trump'tan yeni "savaş" sözleri geldi

Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili eleştirilere rest: Görüşmeye devam edeceğiz

Yavaş'tan Erdoğan resti: Görüşmeye devam edeceğiz
'Şimşekler' suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı

Özel harekattan 11 ilde operasyon! 10 şirkete el konuldu, 64 gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti

Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba

Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba
Görenler tanıyamıyor! Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş'ın ilk görüntüsü

Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş'ın ilk görüntüsü
Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal 'haftalık tatil' kararı

Yargıtay'dan emsal 'haftalık tatil' kararı
Fenomen Semih Varol canlı yayında sınırı aştı! Türk polisine küfür etti

Fenomenden canlı yayında skandal sözler! Türk polisine küfür etti
Yeni Parti'de isim krizi iddiası! Yargıtay'ın 'Kullanamazsınız' dediği öne sürüldü

Yeni Parti kapanıyor mu? Özgür Özel'e kötü haber
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı

Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı