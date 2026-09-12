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Salı günü pompada büyük değişim! Motorine rekor zam bekleniyor

Salı günü pompada büyük değişim! Motorine rekor zam bekleniyor Haber Videosunu İzle
Salı günü pompada büyük değişim! Motorine rekor zam bekleniyor
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Benzine yapılan 3,20 TL'lik zammın pompaya yansımasıyla üç büyükşehirde 80 TL barajı aşılırken, şimdi gözler motorine çevrildi. Sektör kaynaklarına göre son dakika değişikliği olmaması halinde salı günü motorine 7,67 TL zam bekleniyor. Artış gerçekleşirse motorinin litresi İzmir'de 98,05 TL'ye, Ankara'da 97,78 TL'ye yükselecek.

  • Benzinin litre fiyatına yapılan 3,20 TL'lik artış pompa fiyatlarına yansıdı; benzinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 80,26 TL, Anadolu Yakası'nda 80,12 TL, Ankara'da 81,25 TL ve İzmir'de 80,52 TL oldu.
  • Salı günü motorine 7,67 TL'lik zam bekleniyor; bu artış gerçekleşirse motorinin litre fiyatı birçok şehirde 100 TL sınırına dayanacak.
  • Beklenen zamla motorin fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 88,98 TL'den 96,65 TL'ye, Anadolu Yakası'nda 88,84 TL'den 96,51 TL'ye, Ankara'da 90,11 TL'den 97,78 TL'ye ve İzmir'de 90,38 TL'den 98,05 TL'ye çıkacak.

Benzinin litre fiyatına yapılan 3,20 TL'lik artışın pompaya yansımasıyla üç büyükşehirde 80 TL barajı aşılırken, asıl büyük zammın salı günü motorinde yaşanması bekleniyor. Motorine yapılması öngörülen 7,67 TL'lik dev zam gerçekleşirse, motorinin litre fiyatı 100 TL sınırına dayanacak.

BENZİNDE 80 TL BARAJI AŞILDI

Akaryakıt fiyatlarında üst üste gelen zam dalgası devam ediyor. Benzinin litresine yapılan 3,20 TL'lik artış bugün itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 80,26 TL'ye, Anadolu Yakası'nda 80,12 TL'ye, Ankara'da 81,25 TL'ye ve İzmir'de 80,52 TL'ye yükseldi.

SALI GÜNÜ MOTORİNE 7,67 TL'LİK DEV ZAM BEKLENİYOR

Benzin zammının ardından gözler motorin fiyatlarına çevrildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, son dakika bir değişiklik ya da oran indirimi olmaması halinde salı günü motorine 7,67 TL'lik rekor bir zam yapılması bekleniyor. Beklenen artışın gerçekleşmesi durumunda motorinin litre fiyatı birçok şehirde 100 TL psikolojik sınırını zorlayacak.

ŞEHİRLERE GÖRE MEVCUT VE BEKLENEN AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa) yakasında motorin 88,98 TL'den 96,65 TL'ye çıkacak.

İstanbul (Anadolu) yakasında motorin 88,84 TL'den 96,51 TL'ye çıkacak.

Ankara'da motorin 90,11 TL'den 97,78 TL'ye çıkacak.

İzmir'de motorin 90,38 TL'den 98,05 TL'ye çıkacak.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNetherill:

çocukluğumda petrola böyle yüklü zam geldiğinde mitingler olurdu :D şimdi herkes kabullenmiş.

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Haber YorumlarıSktgdn:

Bu savaş bizim ülkede mi yoksa İran da mı tam anlayamadım

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Haber YorumlarıHakkı Murat:

allah göstermesin bizim ülkede savaş olsa benzini mazotu yiyecegi içecegi bi kamyon paraya alırdık her halde

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