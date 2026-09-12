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Osimhen'den haber var! Kritik maçta sahada

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Osimhen'den haber var! Kritik maçta sahada
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Şampiyonlar Ligi'ne Sporting deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilgiyle başlayan Galatasaray, 13 Ekim'de oynayacağı Barcelona maçına odaklandı. Sporting karşılaşmasını sakatlığı nedeniyle kaçıran Victor Osimhen'in Barcelona mücadelesine yetişmesinin beklendiği belirtildi.

  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting'e 3-1 mağlup oldu ve 13 Ekim'de sahasında Barcelona ile karşılaşacak.
  • Sakatlığı nedeniyle Sporting maçında forma giyemeyen Victor Osimhen'in Barcelona karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.
  • Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Feyenoord'u 5-1 mağlup etti ve La Liga'da sezona 4'te 4 yaparak başladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting'e 3-1 mağlup olmasının ardından gözünü Barcelona karşılaşmasına çevirdi. Sarı-kırmızılılar, 13 Ekim'de sahasında İspanyol devini ağırlayacak.

OSIMHEN'İN YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Sporting deplasmanında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Victor Osimhen için Barcelona maçı öncesinde umutlu bekleyiş sürüyor.

Nijeryalı golcünün 13 Ekim'deki karşılaşmaya yetişmesinin beklendiği belirtildi. Galatasaray, Osimhen'in dönüşüyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini almak istiyor.

BARCELONA 5 GOLLE BAŞLADI

Lamine Yamal, Raphinha ve Pedri gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Feyenoord'u 5-1 mağlup etti. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, La Liga'da da sezona 4'te 4 yaparak başladı.

GEÇEN SEZON DA BENZERİ YAŞANDI

Galatasaray, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olmuş, ardından sahasında Liverpool'u 1-0 yenmişti. Sarı-kırmızılılar hem Frankfurt hem de Sporting karşılaşmalarında maçın ilk golünü atan taraf olmasına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Victor Osimhen ise iki karşılaşmada da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Galatasaray, Barcelona karşısında geçen sezon Liverpool maçında yaptığı çıkışı tekrarlamayı hedefliyor.

Kübra Çolakbüyük
Kübra Çolakbüyük
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