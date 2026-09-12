Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Yeni takımında kral oldu
Fenerbahçe'den geçen sezonun devre arasında Al-Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan'da gollerine devam ediyor. Al-Faisaly karşısında iki kez fileleri havalandıran Faslı santrfor, takımının 3-1'lik galibiyetinde başrolü oynarken bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti.
- Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'den Al-Ittihad'a transfer oldu.
- En-Nesyri, Al-Ittihad formasıyla çıktığı 8 maçta 4 gol ve 1 asist üretti.
- En-Nesyri, Al-Faisaly karşılaşmasında 43. ve 59. dakikalarda iki gol attı; Al-Ittihad maçı 3-1 kazandı.
Fenerbahçe'de geçirdiği dönemde attığı gollerin yanı sıra zaman zaman düşen performansı ve taraftarlarla yaşadığı atışmalarla gündeme gelen Youssef En-Nesyri, Al-Ittihad formasıyla dikkat çeken bir başlangıç yaptı.
Sarı-lacivertli formayla 79 karşılaşmada 38 gol kaydeden Faslı futbolcu, geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olmuştu.
AL-FAISALY'YE İKİ GOL BİRDEN
29 yaşındaki golcü, Al-Faisaly karşılaşmasına damga vurdu. En-Nesyri, 43. ve 59. dakikalarda rakip fileleri havalandırarak takımına iki gollük katkı sağladı. Al-Ittihad mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, En-Nesyri attığı iki golle galibiyetin öne çıkan isimlerinden biri oldu.
8 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Faslı santrfor, Al-Ittihad formasıyla bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist üretti. Böylece En-Nesyri, yeni sezonda toplam 5 gole doğrudan katkı sağlamış oldu. Fenerbahçe'den ayrılışının ardından Suudi Arabistan'da kariyerine devam eden En-Nesyri, Al-Faisaly karşısındaki dublesiyle formunu bir kez daha gösterdi.