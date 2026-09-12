Haberler

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz" deyip iki isim söyledi

Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz' deyip iki isim söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kemal Kılıçdaroğlu, genel seçimlerde muhalefetin tek adayla seçime girmesi gerektiğini savundu. CHP'nin ittifakların lokomotifi olacağını belirten Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun davalarından aklanması ve diplomasını kazanması şartıyla, Mansur Yavaş'ın ise partide kalması halinde CHP tarafından aday gösterilebilecek isimler arasında yer aldığını açıkladı.

  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel seçimlerde muhalefetin tek bir ortak aday etrafında birleşmesi gerektiğini, aksi halde ikinci turda uzlaşı aranması gerektiğini söyledi.
  • Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalardan aklanması, diploma davasını kazanması ve CHP'de kalması halinde ittifak masasına aday olarak önerilebileceğini belirtti.
  • Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın CHP'de kalmaya devam etmesi halinde ittifak masasında aday olarak önerilebilecek isimler arasında yer alabileceğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel seçimlerde muhalefetin ortak aday çıkarması gerektiğini söyledi. İttifak masasında CHP’nin lokomotif olacağını belirten Kılıçdaroğlu; Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın aday gösterilme ihtimallerine ilişkin dikkat çeken şartlarını açıkladı.

Mahkeme kararıyla "mutlak butlan" sürecinin ardından CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, süreçle ilgili kaleme alınan bir kitap için verdiği röportajda siyasi yol haritasına dair açıklamalarda bulundu. Genel seçimlerde yüzde 50+1 kuralının belirleyici olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, muhalefet kanadının tek bir aday etrafında birleşmesi gerektiğini, aksi takdirde ilk turun ardından ikinci turda uzlaşı aranmasının şart olduğunu ifade etti.

"CHP İTTİFAKLARIN LOKOMOTİFİ OLACAK"

İttifak kurma konusundaki tecrübesine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, önümüzdeki süreçte muhalefet blokunun geliştirilmesinde öncü rol oynayacağını kaydetti. CHP'nin masada sürükleyici güç olacağını belirten Kılıçdaroğlu, partinin kendi içinden bir aday çıkarabileceği gibi, ittifak ortaklarından gelecek bir ismi de benimseyebileceğini söyledi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ İÇİN ŞARTLAR SIRALADI 

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olası adaylıklarına dair değerlendirmelerde bulundu: "Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davalardan aklanması, diploma davasını kazanması ve CHP’de kalmayı tercih etmesi durumunda, CHP tarafından ittifak masasına aday olarak önerilebilecek isimlerden biri olabileceğini belirtmek gerekir. Mansur Yavaş'ın da yine CHP’de kalmaya devam etmesi halinde ittifak masasında aday olarak önerilebilecek isimler arasında yer alabileceğini ifade edebiliriz."

O SÖZLERİ OLAY OLDU 

Öte yandan Kılıçdaroğlu, önceki gün yaptığı başka bir açıklamada ise İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmediğini belirterek, "Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil" ifadelerini kullanmıştı. 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

K oğlu AKP'ye en büyük iyilikleri yapan kişidir. Gizli kurucu ortağı bile olabilir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Yok hukemt operasyon falan derken Özgür de buda Eko'dan kurtuldu temiz iş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstifa edip geri dönmüştü! Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...

Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...
Ece Erken Dubai'ye yerleşiyor: Ülkemi çok seviyorum ama geleceği göremiyorum

Ünlü sunucu tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ediyor

'Sanayide kız olmaz' diyenlere aldırmadı! 13 yaşında traktör tamir ustası oldu

'Sanayide kız olmaz' sözlerine aldırmadı! 13 yaşında tamir ustası oldu
Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

Cumhurbaşkanının “Kapımız açık” dediği belediye başkanı kararını verdi
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı

Tüm çalışanlar dört gözle bekliyor! İşte asgari ücrette ilk rakam
Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

Utandıran görüntüler
Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi

Ve Oğuz Çetin'den İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama
Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çıkan sonuç çok konuşulacak

Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çok konuşulacak sonuç