Görenler tanıyamıyor! Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş'ın ilk görüntüsü
Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle "dini değerleri aşağılama" suçundan tutuklanan fenomen Fatma Soydaş, cezaevinde geçirdiği yaklaşık 2 ayın ardından tahliye edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada tahliyesine karar verilen Soydaş'ın serbest kaldıktan sonraki ilk görüntüsü kamuoyuna yansıdı.
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan fenomen Fatma Soydaş, cezaevindeki yaklaşık 2 aylık tutukluluk sürecinin ardından tahliye edildi. Soydaş'ın cezaevi sonrasındaki ilk görüntüsü de ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde sosyal medya paylaşımları incelemeye alınan fenomen Fatma Soydaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. "Dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Soydaş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
CEZAEVİNDEN ÇIKTI, İLK GÖRÜNTÜSÜ YAYINLANDI
Hakkındaki soruşturma kapsamında yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan Fatma Soydaş için tahliye kararı verildi. Tahliyesinin ardından serbest kalan sosyal medya fenomeninin cezaevinden çıktıktan sonraki ilk görüntüsü ortaya çıktı.