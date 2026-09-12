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ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek

ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek Haber Videosunu İzle
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek
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Petrol fiyatlarının 100 doların üstüne çıkması sonrası gözlerin çevrildiği ABD Başkanı Donald Trump'tan yaklaşık 6 aydır devam eden İran savaşına ilişkin yeni bir açıklama geldi. İran'daki savaşın çok yakında sona ereceğini söyleyen Trump, çatışmaların bitmesiyle enerji piyasalarında da rahatlama yaşanacağını belirterek "İran'da savaş çok yakında bitecek, savaş bittiğinde petrol fiyatları düşecek." dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın kasım ayındaki ABD ara seçimlerinin hemen ardından sona ereceğini söyledi.
  • Trump, savaşın bitmesiyle petrol fiyatlarının hızla düşeceğini belirtti.
  • Trump, Suudi Arabistan'daki petrol boru hattına yönelik sabotajdan İran'ın muhtemelen sorumlu olduğunu ifade etti.

Varilinin 104 doları gördüğü petrol fiyatları için gözlerin çevrildiği İran savaşında ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken açıklama geldi. Trump, savaşın sonuna yaklaşıldığını belirtirken petrol fiyatlarının geleceğine ilişkin de net konuştu.

"PETROL FİYATLARI HIZLA DÜŞECEK"

İrlanda ziyareti sırasında kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın açıklamalarında İran savaşı ve petrol fiyatları öne çıktı. Savaşın uzun sürmeyeceğini savunan ABD Başkanı, çatışmaların bitişi için ABD'deki seçim takvimini işaret etti. Trump şu ifadeleri kullandı: "Savaş çok yakında sona erecek. Savaş sona erdiğinde petrol fiyatları hızla düşecek. İran ile savaşın, kasım ayında ABD'de yapılacak ara seçimlerin hemen ardından biteceğine inanıyorum."

BORU HATTI SALDIRISINDA İRAN'I İŞARET ETTİ

Trump'a Suudi Arabistan'daki petrol boru hattına yönelik sabotaj da soruldu. Saldırının arkasındaki güce ilişkin değerlendirme yapan Trump, İran'ın "muhtemelen sorumlu" olduğunu söyledi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ilişkisine de değinen Trump, "Veliaht Prens benim çok iyi bir dostum. Her şey yoluna girecek, endişelenecek bir durum yok" ifadelerini kullandı.

"HUSİLER BİZİMLE SAVAŞMAK İSTEMİYOR"

ABD Başkanı, Yemen'deki İran destekli Husiler hakkında da konuştu. Trump, grubun ABD ile doğrudan karşı karşıya gelmek istemediğini savunarak "Husiler bizimle savaşmak istemiyor" dedi. Trump'ın açıklamalarındaki bir diğer önemli başlık ise küresel enerji sevkiyatı açısından kritik konumdaki Hürmüz Boğazı oldu. Bölgedeki askeri hakimiyete ilişkin konuşan ABD Başkanı, "Hürmüz Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMesut Kozan:

bizim ülke hariç düşecek :)

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Haber YorumlarıBülent Sonyıldırım:

bravo çok güldük seçim korkusu sardı

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Haber Yorumları25p9stbkdp:

inanmıyorum yarın çıkar başka bir şey söyler

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Ne dediğini bilmiyor çünkü karşısındakileri hiç bir şey bilmiyor zannediyor karşısındakilerde ona bu fırsatı veriyor

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