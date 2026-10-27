Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt

Devlet okullarına öğrenci ve öğretmenlerin başörtüsüyle girişinin yasak olduğu Azerbaycan'da, konuyla ilgili uluslararası eleştiri ve söylemlere yanıt Devlet Başkanı İlham Aliyev'den geldi. Aliyev, ülkesinin iç işlerine ve aldığı kararlara yönelik yapılan değerlendirmelere sert ifadelerle tepki gösterdi.

ALİYEV: HER HALKIN KENDİ MESELESİDİR

Bağımsız bir devletin kendi kararlarını alma yetkisine vurgu yapan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dışarıdan gelen müdahalelere ve ders verme çabalarına dair şu açıklamalarda bulundu: "Bağımsız bir ülkeye neyi yapıp neyi yapmayacağı konusunda ders verilmemelidir. Kendinize sormalısınız ki, sizin birisine ders verme hakkınız var mı? Diğer ülkelerde olup bitenler, o insanların ve o halkların kendi meselesidir."

TEPKİLERE RAĞMEN GERİ ADIM ARMADI

Azerbaycan yönetiminin eğitim kurumlarındaki kılık-kıyafet düzenlemelerine ilişkin tutumu kararlılıkla sürdürülürken, Aliyev'in bu çıkışı uluslararası kamuoyuna doğrudan bir mesaj olarak değerlendirildi.

Kaynak: Haberler.com