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Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı

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Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı
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Meksika'da Yeşiller Partisi'nden bir kadın siyasetçinin kameralar karşısındaki görüntüleri dikkat çekti. Yüzündeki görünüm nedeniyle estetik operasyon geçirdiği düşünülen siyasetçiye yönelik "Tanrı aşkına, o cerrahı hapse atın!" yorumu öne çıktı.

Meksika'da açık havada düzenlenen bir etkinlikte kameraya konuşan kadın siyasetçi, yüzündeki görünüm nedeniyle tartışma konusu oldu. 

Yeşiller Partisi'nin logosunu taşıyan bir yelek giyen siyasetçinin görüntüleri, estetik müdahale tartışmalarını beraberinde getirdi.

"O CERRAHI HAPSE ATIN!"

Görüntülere yorum yapan bir kullanıcı, "Put that surgeon in jail, for God's sake!" (Tanrı aşkına, o cerrahı hapse atın!) ifadelerini kullandı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

- Bu gerçek olamaz.

- Önceki halini çok merak ettim.

- Bir insan bunu kendine neden yapar?

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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