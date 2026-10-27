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Zonguldak'ta okulda yere yığılan 9 yaşındaki Ömer Halis kurtarılamadı! Kalp krizi geçirdiği belirtildi

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Zonguldak'ta okulda yere yığılan 9 yaşındaki Ömer Halis kurtarılamadı! Kalp krizi geçirdiği belirtildi
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki İhsan Yılmaz İlkokulu'nda aniden rahatsızlanarak yere yığılan 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Halis Yıldırım (9), kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen öğrencinin ilk incelemede kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, eğitim gördüğü ilkokulda rahatsızlanan 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Halis Yıldırım (9), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

OKULDA ANİDEN YERE YIĞILDI

Olay, saat 13.30 sıralarında İhsan Yılmaz İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda aniden rahatsızlanan Ömer Halis Yıldırım, yere yığıldı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen öğrenci için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Okula gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİMDEN TAZİYE MESAJI

Yapılan ilk incelemede Yıldırım'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yayımladığı taziye mesajında öğrencinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Açıklamada, Yıldırım'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve eğitim camiasına başsağlığı ve sabır dilendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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