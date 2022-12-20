Son dakika: Sinop açıklarında 17 personelin bulunduğu kuru yük gemisinde yangın çıktı! Kaptanın hayatını kaybettiği değerlendiriliyor

Son dakika: Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın çıktı. Ekipler alevleri söndürmek için seferber olurken, Sinop Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gemi'de 17 mürettebat olduğu bilgisi alınmış olup olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 1 ağır, 3 hafif olmak üzere 13 mürettebat kurtarılmıştır. Gemi kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir." denildi.

Sinop'un Bozburun mevkisi açıklarında bir kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri alevleri söndürmek için seferber olurken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

"13 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI"

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, " Sinop'un 7 mil açıklarındaki bir yük gemisinde yangın çıktı. Panama bandıralı gemide 13 kişi hastaneye kaldırıldı, 3 kişi sahile getiriliyor" dedi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:"20 Aralık 2022 tarihinde saat 20.30 sıralarında Sinop'ta denizin 3 mil açıklarında Malta bayraklı BATA isimli yük gemisinde yangın meydana geldiği bilgisi alınmıştır.

"GEMİ KAPTANININ HAYATINI KAYBETTİĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter Sinop 72'nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile birlikte yangına müdahale edilmiştir. Gemi'de 17 mürettebat olduğu bilgisi alınmış olup olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 1 ağır, 3 hafif olmak üzere 13 mürettebat kurtarılmıştır. Gemi Kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. Yangın geminin kamaralar bölümünde halen devam etmekte olup, geriye kalan 3 mürettebatı kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir"