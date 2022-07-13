Son Dakika: Datça'da orman yangını! Alevler eve sıçradı, bölge tahliye ediliyor

Yaz aylarının kabusu haline gelen orman yangınları yeniden baş göstermeye başladı. Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında başladı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

ALEVLER EVE SIÇRADI

Orman yangınına takviye olarak 2 söndürme uçağı, 5 helikopter, 55 arazöz, 93 iş makinesi ve 400 orman işçisi gönderildi. Alevlerin ilerlediği Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkinde bir ev yadı, o bölgedeki evler de tedbir amacıyla tahliye edildi.

TAKVİYE GİDEN ARAZÖZ VİRAJDA DEVRİLDİ

Yangın bölgesinde talihsiz bir kaza da yaşandı. Takviye olarak bölgeye gönderilen arazözlerden biri virajda devrildi. Arazözün sürücüsü ve içindeki bir orman işçisi kazayı yara almadan atlattı.

"YEŞİL VATANIMIZI ALEVLERE KARŞI KORUMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Diğer yandan Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muğla, Datça, İzmir ve Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları yeşil vatanımızı alevlere karşı korumak için mücadele ediyor" ifadelerine yer verildi.