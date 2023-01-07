Son Dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir otelin tavanı çöktü: Yaralılar var

Son dakika: Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü. Bazı kişilerin yıkıntı altında kaldığı öğrenilirken, Kars Valisi Türker Öksüz 10 hafif yaralının olduğunu belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü. Bazı kişiler çöken tavanın altında kalırken, yaralananların olduğu belirtildi.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Oteldeki kalabalığın ekiplerin koordinesinde boşaltılmasına başlandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KARS VALİSİ ÖKSÜZ: 10 HAFİF YARALI VAR

Canlı yayına bağlanan Kars Valisi Türker Öksüz, 10 hafif yaralının olduğunu belirtti. Twitter hesabından da açıklama yapan Vali Öksüz, "Sarıkamış Belgeselinin gala gösteriminin yapılacağı salonun asma tavanında meydana gelen çökme sonucu hafif yaralılarımız bulunmakta olup, yaralıların ayakta tedavisi Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Gelişmeler bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Vali Aksoy, şunları söyledi: "Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sarıkamış ilçemizde belgeselin yapılacağı salonun asma tavanının çökmesi sonucu meydana gelen olayda 10 vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar dilerim.

BAKAN KASAPOĞLU BÖLGEDE

Olayın ardından bölgeye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, incelemede bulundu. Kasapoğlu, olayla ilgili bir açıklama yapmadı. Öte yandan jandarma ekipleri, salonunda çökme yaşanan otele giriş- çıkışları yasakladı.

"İÇERİDE KALAN KİMSE YOK"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Yaralıların hayati tehlikeleri yok. İçeride kalan kimse yok. Alçıpan tavanla ilgili bir durum." dedi.