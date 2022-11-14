Son Dakika! İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırıda bombayı bırakan kişi gözaltına alındı

Son dakika! Dün İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Sabah karşı kameralar karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu eylemi gerçekleştirenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Biz bu mesajı aldık. Hiç merak etmesinler, karşılığını daha ağır vereceğiz." dedi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sularında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından polis ekipleri İstiklal Caddesi'ni boşaltılırken, Taksim Camii de kapatıldı.

6 KİŞİ VEFAT ETTİ, 81 KİŞİ YARALANDI

Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, patlamaya ilişkin son bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i halen yoğun bakımdadır, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

BOMBAYI BIRAKAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırı sonra ekipler çalışmalarını hızlandırırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi. Soylu, "İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Ve yine elbette ki bu olay hiç olmasaydı, hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınırın ötesinde binlerce kahramanımız, sınırın içerisinde dağlarda binlerce kahramanımız, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyor. Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı." dedi.

"KARŞILIĞINI DAHA AĞIR VERECEĞİZ"

Bakan Soylu açıklamalarına şöyle devam etti: "Dağda mücadele edersiniz. Sınır ötesinde mücadele edersiniz. Şehirde mücadele edersiniz ve birçok terör olayını engellersiniz. Bir tanesini kaçırırsınız. Millet olarak da ülke olarak da kaybettiğimiz canlar açısından da büyük bir bedel ödersiniz. Elbette ki coğrafyamızda büyük bir imtihanla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. İstiklal Caddesi bizim milletimizin nazlı bebeğidir. Bu eylemi gerçekleştirenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Biz bu mesajı aldık. Hiç merak etmesinler, karşılığını daha ağır vereceğiz. Bugün Amerika tarafından yapılan taziye mesajını da katilin olay yerine ilk gelenlerden birisi olduğu gibi değerlendirmenin esas olduğunu ben düşünüyorum ve bu mesajın da karşılığı çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yakın bir zamanda da görülecektir Allah'ın izniyle.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Süleyman Soylu, patlama nedeniyle 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan, 2013 Seyhan doğumlu Ecrin Meydan, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara'nın hayatını kaybettiğini bildirdi. 3 aileden 2'şer kayıp yaşanan saldırıda 81 yaralının olduğu ve 50 kişinin taburcu edildiği bilgisini paylaşan Soylu, "Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. Doktorlarımız gidebilirler dedikten sonra hepsi evlerine intikal ettiler. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda. 2 yaralımızın durumu da ağır. Yine diğerleri tedbiren hastanede tutuluyorlar. Onlara da Cenabı Allah'tan şifa diliyorum." dedi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Bugün İstiklal caddesinde meydanında gelen patlama nedeniyle İstanbul cumhuriyet başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmış olup 5 cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca İstanbul sulh ceza Hakimliği tarafından patlama olayı ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verilmiştir" denildi.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturmaları Bürosu tarafından İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere yönelik paylaşımlara soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

8 SAVCI VE 2 BAŞSAVCIVEKİLİ GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili sekiz savcı ve iki başsavcıvekili görevlendirildiğini bildirdi.

RTÜK, YAYIN YASAĞI GETİRDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) patlamayla ilgili yayın yasağı getirildiğini belirterek, "İstanbul'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur" dedi.

25 HESAP YÖNETİCİSİ TESPİT EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstanbul'da yaşanan bombalı saldırının ardından provokatif paylaşımlar yapan hesaplar için çalışma başlatıldığını duyurdu. EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda 13.11.2022 tarihinde İstanbul/Beyoğlu'nda meydana gelen 'Patlama' olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir" denildi.

"YA ÇANTA İÇERİSİNDE DÜZENEK VAR YA DA UZAKTAN BİRİSİ PATLATIYOR"

Öte yandan katıldığı canlı yayında İstanbul Taksim'de meydana gelen bombalı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a patlama öncesi bank üzerinde oturan ve bir poşet bırakarak olay yerinden uzaklaşan kadın soruldu. Kadının 40-45 dakika boyunca bankta oturduğunu ifade eden Bakan Bozdağ, "Kalktıktan 1 ya da 2 dakika sonra bir patlama meydana geliyor. Ya o çantanın içerisinde düzenek var o patlıyor, ya da uzaktan birisi patlatıyor." dedi.