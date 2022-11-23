Son Dakika! Düzce'de 5.9 şiddetinde deprem! Şiddetli sarsıntı İstanbul dahil birçok ilden hissediildi

Son dakika! Düzce'de saat 04.08 sıralarında 5.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı İstanbul dahil birçok ilde hissedilirken, vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Marmara bölgesinde yaşayan vatandaşlar hemen hemen tüm illerden hissedilen deprem nedeniyle uyandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 4.8 sıralarında Sarıdere-Gölyaka Düzce merkezli olarak 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

6.5 kilometre derinlikte hissedilen deprem, çevre illerden de hissedildi. Özellikle İstanbul ve Kocaeli'de deprem hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralı bilgisi geçmedi.