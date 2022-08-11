Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Marketlerinde, büyükbaş hayvan eti yüzde 30-35 indirimle satılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce fiyatları indirmeleri konusunda talimat verdiği Tarım Kredi Kooperatifi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Devlet Su İşleri'nin 34 Adet Hidroelektrik Santral Açılışı'nda konuşan Cumhurbaşkanı, "Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketlerindeki büyükbaş hayvan etlerinde yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışa başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"ETİKETTE BAŞA BAŞ SATACAKSINIZ"

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine verdiği talimatın detaylarını da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ürünlerin girdi ve çıktı fiyatıyla satılarak vatandaşların korunması istediklerini belirtti. Erdoğan, "Etiketlerde ürünleri başa baş satacaksınız" diyerek verdikleri talimatın uygulanıp uygulanmadığını kontrol edeceklerini dile getirdi.

"PİYASALARIN DENGESİNİ BOZANLAR HİZAYA GELECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sözlerinin devamında ise, "Biz laf değil, iş üretiyoruz. Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, talimatı aldılar, bundan böyle koyun, kuzu etinden yüzde 25 indirim bunu başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız. Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Karadeniz'de daha çok büyükbaş makbuldür. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 tane Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketi var. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de, şeker, ayçiçek yağ, 30-40 çeşit ürünlerde de süratle indirime gidecek" ifadelerini kullandı.

"YERLİ ENERJİ ÜRETİMİNDE SU ÇOK ÖNEMLİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şu şekilde: "Ülkemizin yerli enerji üretiminde en önemli kaynak su kaynaklarıdır. Sudan elektrik üretimi, çevre kirliliğine yol açmayan, su miktarını azaltmayan özelliğiyle öne çıkmaktadır. Hükümete geldiğimizde hidroelektrik yatırımları seferberliği başlattık.

"YUSUFELİ BARAJI DA BİTME AŞAMASINDA"

Yusufeli Barajı da bitme aşamasına gelmiştir. Hidroelektrik üretim kapasitemizi kısa sürede 2,5 kat artırdık. Ülkemizde yanan her üç lambadan birinin elektriği su kaynaklarından gelmektedir. Bugün dünyada 9. sırada yer aldığımız hidroelektrik gücümüze 34 yeni hidroelektrik santrali katıyoruz. Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller kendilerini 6 yılda amorti edecek.

"İÇME SUYU OLARAK KULLANILANLARLA BERABER BARAJ SAYIMIZ 930"

Son 20 yılda ülkemize bugün açılışımızı yapacaklarımızla birlikte 605 yeni hidroelektrik santral kazandırmış olmanın gururunu duyuyoruz. Bizden önce bu sayının sadece 125 olduğunu da hatırlatmak durumundayım. Sulama ve içme suyu olarak kullanılanlarla beraber baraj sayımız 930'u bulmuştur. Su medeniyettir, suyunuz varsa medenisiniz, suyunuz yoksa gayrimedenisiniz. Hatta ülkemiz sınırlarını da aşıp döşediğimiz borularla Kıbrıs'a kadar su götürdük.

"SİLVAN BARAJI, ATATÜRK'TEN SONRA EN BÜYÜK İKİNCİ BARAJ OLACAK"

Ülkemizin en büyük kalkınma projesi GAP'ı hızlandırdık. GAP'ın en büyük adımlarından biri olan 8 barajdan oluşan Silvan Projesini de süratle tamamlayacağız. Projenin ana yapısı olan ve ülkemizin Atatürk Barajı'ndan sonraki 2. büyük eseri olacak Silvan Projesi yakında faaliyette olacak. Proje kapsamındaki diğer barajları da hızla inşa ederek toplamda 2 milyon 350 bin dekar araziyi sulayacak bu projeyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Neresinden bakarsanız bakın, ülkemizin sınırlı su kaynaklarını en verimli kullanacak projeleri yapmaktayız. Bu yatırımların değeri daha iyi anlaşılacaktır.

"ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NE BAŞLARKEN BİZİMLE DALGA GEÇTİLER"

Biz dünyaya sözümüzü, ülkemizi eserlerimizle donatarak söyledik, söylüyoruz. Ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuştururken aklımızda hep daha büyük hedefler vardır. Her alanda kalkınmanın altyapısını önemli ölçüde tamamladık. Şimdi sıra asıl hedeflerimizde; yani 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte. Bundan 11 yıl önce milletimizle 2053 yılı hedeflerimizi paylaştığımızda birileri bize saldırmıştı. Türkiye'nin elde ettiği her kazanımı değersizleştirmeye çalışanları üzüntüyle takip ediyorum. Dünyada kendi ülkesinin felaketinden medet umacak sefil bir güruhun yaşadığı bir başka yer var mıdır, bilmiyorum. 18 Mart Çanakkale Köprüsü, başlarken bizimle dalga geçtiler. Bu olur mu? Tabi bunlara göre olmaz.

"BATI'DA NE VARSA DOĞU'DA DA O OLACAK DEDİK"

E bunların aklı bunu almaz. Biz oralarda yeri geldi günler bekledik ya ama şimdi 6 dakikada karşıdan karşıya geçiyorsun. Aynı şeyi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yaptık. Bunlar kalkacak da Şanlıurfa ile Adıyaman'ı köprü ile ulaştıracak? Bunlar medeniyet dediğin zaman sadece İstanbul, İzmir, Ankara, bunları anlıyorlar. Biz ne dedik? Batıda ne varsa doğuda, güneydoğuda da o olacak. 81 vilayetimizin tamamında üniversitemiz var mı? Var. Bu kadar üniversiteye ne gerek var dediler. Yahu bizim derdimiz Hakkari'deki yavrumuzu İstanbul'a taşımak değil, bütün profesörlerimizi oralara taşımak. Bütün hocalarımızla beraber buralarda var mıyız, varız. Medeni olmak budur, çağı yakalamak budur, çağdaş mücadele budur."