Son Dakika: Bakan Soylu: Kahramanmaraş'ta 941 bina tamamen yıkıldı

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta 941 binanın tamamen yıkıldığını söyledi. Bakan Soylu, "Herkes bütün arama kurtarma ekiplerimiz enkaz altındaki vatandaşlarımıza onları oradan canlı kurtarabilmek için ellerinden gelen mücadeleyi canhıraş ortaya koymaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde hasara yol açarken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

"KAHRAMANMARAŞ'TA 941 BİNA YIKILDI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde son durumu aktarıyor. Kahramanmaraş'ta 941 binanın tamamen yıkıldığını söyleyen Bakan Soylu, "Herkes bütün arama kurtarma ekiplerimiz enkaz altındaki vatandaşlarımıza onları oradan canlı kurtarabilmek için ellerinden gelen mücadeleyi canhıraş ortaya koymaktadırlar." ifadelerini kullandı.

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