Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Bakan Soylu: Kahramanmaraş'ta 941 bina tamamen yıkıldı

Güncel Haberler

Son Dakika: Bakan Soylu: Kahramanmaraş'ta 941 bina tamamen yıkıldı

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta 941 binanın tamamen yıkıldığını söyledi. Bakan Soylu, "Herkes bütün arama kurtarma ekiplerimiz enkaz altındaki vatandaşlarımıza onları oradan canlı kurtarabilmek için ellerinden gelen mücadeleyi canhıraş ortaya koymaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde hasara yol açarken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

"KAHRAMANMARAŞ'TA 941 BİNA YIKILDI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde son durumu aktarıyor. Kahramanmaraş'ta 941 binanın tamamen yıkıldığını söyleyen Bakan Soylu, "Herkes bütün arama kurtarma ekiplerimiz enkaz altındaki vatandaşlarımıza onları oradan canlı kurtarabilmek için ellerinden gelen mücadeleyi canhıraş ortaya koymaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Süleyman Soylu Kahramanmaraş Deprem Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title