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Son Dakika! Ege Denizi'nde 15 dakika arayla iki sarsıntı! Kuşadası açıkları 4.7 ve 5.1 ile sallandı

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Son dakika! AFAD'dan yapılan açıklamada Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 15 dakika arayla 2 depremin meydana geldiği ifade edildi. Depremlerin şiddeti 4.7 ve 5.1 olarak açıklandı. Öte yandan depremlerin ikisinin de İzmir, Aydın ve Muğla'da hissedildiği aktarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kuşadası ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika! Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

7.3 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Kuşadası ilçesinin 15.44 kilometre açığında saat 12.56 sıralarında 7.3 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem ilçe merkezinde ve çevresinde hafif şekilde hissedildi.

Son Dakika! Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

15 DAKİKA ARAYLA 5.1 ŞİDDETİNDE BİR DEPREM DAHA

Öte yandan bölgede 15 dakika sonra bir deprem daha yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin şiddeti 5.1 olarak açıklanırken merkez üssünün Kuşadası olduğu belirtildi.

İşte bölgeden gelen ilk görüntüler:

Son Dakika! Ege Denizi'nde 15 dakika arayla iki sarsıntı! Kuşadası açıları 4.7 ve 5.1 ile sallandı

Son Dakika! Ege Denizi'nde 15 dakika arayla iki sarsıntı! Kuşadası açıları 4.7 ve 5.1 ile sallandı

Son Dakika! Ege Denizi'nde 15 dakika arayla iki sarsıntı! Kuşadası açıları 4.7 ve 5.1 ile sallandı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ege Denizi Kuşadası Deprem Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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