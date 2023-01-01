Sinan Ateş'in ölümüne sessiz kalan MHP'de istifalar başladı! E-Devlet üzerinden üyelik iptali yapıyorlar

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, dün Bursa'da toprağa verildi. Ateş'in ölümü sonrasında birçok siyasi isim taziye mesajı yayınlarken MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP yöneticileri ve Ülkü Ocakları'nın herhangi bir açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan bu sessizlik nedeniyle MHP'de e-Devlet üzerinden istifaların başladığı iddia edilirken, birçok isim sosyal medya üzerinden istifa ettiklerine dair mesaj ve görseller yayımladı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, dün Ankara'da motosikletli bir saldırganın açtığı ateşte başından vurularak hayatını kaybetti. Ateş'in yanında bulunan arkadaşı ise saldırıda yaralandı.

SALDIRI SONRASI 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişinin gözaltına alındığını" denildi.

MHP VE ÜLKÜ OCAKLARI SUSKUN

Büyük yankı uyandıran olay sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olmak üzere birçok isim taziye mesajı yayımlarken, MHP ve Ülkü Ocakları'ndan herhangi bir açıklama gelmemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

E-DEVLET ÜZERİNDEN İSTİFA RÜZGARI

MHP'den yaşanan bu sessizliğin parti içinde tepkilere neden olduğu iddia edilirken, birçok ismin e-Devlet üzerinden istifa ederek görsellerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları görüldü.