Samsun Terme'de Sel Felaketi: Evler ve Ahırlar Sular Altında

Sağanağın vurduğu Terme'de ilçe merkezinden geçen Terme Çayı taştı. Çayın etrafında bulunan bir istinat duvarı çöktü. İlçedeki bazı sokaklar göle döndü. Sel sularının etkilediği 2 bin metrekarelik bir pazar yeri ise yaklaşık 2 metre havaya kalktı. Özellikle Saraköy Mahallesi'nde yoğunlukla fındık ve çeltik üretimin yapıldığı birçok tarım arazi sular altında kaldı. Vatandaşlar dün geceden itibaren yoğun yağmur yağışının olduğunu, çayın hayatlarında ilk defa 2 metre havaya kalkan bir inşaat temeli gördüğünü söyledi.

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Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen sel felaketinde evler ve ahırlar sular altında kaldı. Sokakta hayvanlarının başında bekleyen vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

Samsun ve çevresinde etkili olan sağanak yağış bölgenin birçok yerinde sel felaketini getirdi. Terme ilçesi Aşağı Hüseyinmescit Mahallesi'nde ise kot farkından dolayı mahallenin tamamı sular altında kaldı. Evlerini suya teslim eden vatandaşlar ahırlarındaki hayvanlarını alarak, korunaklı bölgelerde suyun çekilmesini bekliyorlar.

Mahalledeki bir üreticinin 70 adet hayvanının boğulma tehlikesi geçirdiğinin altını çizen Aşağı Hüseyinmescit Mahallesi Muhtarı Fahri Sakaoğlu, "Bölgemizde şiddetli yağışların yaşanmasıyla beraber bir sel felaketi meydana geldi. Bizim mahallemizde de sel suları kapılarımıza kadar dayandı, evlerimizden çıkmak durumunda kaldık. Vatandaşlarımız ahırlarındaki hayvanların telef olmaması için hayvanlarla sokağa çıktılar. Mahallemize sel sularının gelmesini önlemek için düşük bütçeli önlemlerle sorunumuz çözülebilir ancak her şiddetli yağışta bu rezilliği yaşıyoruz" dedi.

Sel sularının çekilmesini bekleyen ve gece geç saatlere kadar hayvanlarının başında nöbet tutacak olan vatandaşlar ise yetkililerden yardım talebinde bulundu. - SAMSUN