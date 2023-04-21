Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii yeniden ibadete açıldı

Bugüne kadar 5 kez restorasyon gören Sultanahmet Camii'nde, 6 Temmuz 2017'de Vakıflar Genel Müdürlüğünce 6'ncı restorasyon başlatılmıştı. "Sultanahmet Camisi Koruma ve Restorasyon Çalışmaları" projesi tamamlandı ve cami bugün cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı.

"İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞADIK"

Sultanahmet Camii'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu emaneti inşallah daha asırlar boyunca yaşayacak şekilde yeni nesillere bırakacak bir restorasyon gerçekleştirdik. Ne mutlu bize ki böyle güzel bir günde restorasyonu bitirdik. Cumaya denk gelişiyle de iki bayramı bir arada yaşadık.

"İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ SEMBOLLERİNDEN BİRİ"

Bugün cuma namazımızda restorasyonu bitmesi ve yeniden hizmete başlaması vesilesiyle burada kıldık. Bu güzel çalışmada emeği geçenleri başta bakanım olmak üzere hepsini tebrik ediyorum. Sultanahmet İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir. Hatta ilkidir. Burası sadece cami değildir, medresesi hamamı çeşmesi ve pek çok birimiyle külliyedir."