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İstanbul Beyoğlu'nda camide 5 bin avro ve 3 bin dolar çalan şüpheli tutuklandı

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Beyoğlu'nda bir camide çantadan 5 bin avro, 3 bin dolar ve 5 bin Suudi riyali çalınması üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin Esenler'deki evinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan diğer kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda bir camide içinde para olan çantanın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim'de Kocatepe Mahallesi'ndeki bir cami içerisinde hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine çalışma yaptı.

İncelemelerde, bir kişiye ait çantanın içerisinde bulunan 5 bin avro, 3 bin ABD doları ve 5 bin Suudi riyalinin çalındığı belirlendi.

Ekiplerce, 24 farklı iş yerinden 620 dakikalık kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu kimlik bilgileri tespit edilen E.Ş. (41), Esenler'deki evinde operasyonla yakalandı.

Şüphelinin evindeki aramada 2 avro, 190 Suudi riyali, 14 bin 200 TL, 2 cep telefonu, 1 akıllı saat, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Ekipler, ele geçirilen ruhsatsız tabancanın sahibi Y.B'yi de (45) evde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.Ş. tutuklandı, Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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