Son dakika: Kahramanmaraş'ta hortum! Çadırlar uçtu, çatılardan savrulan parçalar depremzedeleri yaraladı
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Son dakika: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan hortum nedeniyle depremzedelerin kaldığı çadırlar yerinden çıktı. Hasarlı binaların çatılarından savrulan parçalar nedeniyle yaralananlar oldu.
Pazarcık ilçesinde fırtına sonrası hortum meydana geldi. Hortumda hasarlı binaların çatısından kopan parçalar etrafa savruldu, depremzedelerin kaldığı çadırlar hava uçtu.
YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI
Binalardan savrulan parçalar nedeniyle yaralananlar. Bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralananlar hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinden ilk görüntüler;
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