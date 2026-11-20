Ayşe Tokyaz davasında müebbet alan Cemil Koç'un yargılandığı Ejegül Ovezova davasında 8'inci katta keşif yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Cemil Koç'un, Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın 2023'te 8'inci kattan düşerek ölümüyle ilgili yargılandığı davada olay yerinde keşif yapıldı. Savcının da katıldığı keşifte düşülen alan ve ev incelendi, dronla görüntü alındı. Koç keşfe getirilmedi; dava 18 Şubat 2027'de sürecek.
- Cemil Koç'un, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023'te birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın 8'inci kattaki daireden düşerek ölümüne ilişkin davasında olay yerinde bilirkişi keşfi yapıldı.
- Keşif, Cumhuriyet savcısının katılımıyla Ejegül Ovezova'nın düştüğü alan ve olayın meydana geldiği evde gerçekleştirildi; dronla görüntü alındı ve sanık Cemil Koç olay yerine getirilmedi.
- Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 7'nci duruşması 18 Şubat 2027'de görülecek.
İSTANBUL'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Cemil Koç'un (38), Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın (29) ölümüne ilişkin yargılandığı davada, olay yerinde keşif yapıldı.
VALİZ CİNAYETİNİN ARDINDAN ŞÜPHELİ OLDUĞU BELİRLENDİ
İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz 2025'te Eyüp Sultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi de 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürerken, Cemil Koç'un, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 24 Temmuz 2023'te bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek ölen birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın ölümünde de şüpheli olduğu belirlendi. Cemil Koç hakkında, Ejegül Ovezova'nın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
8'İNCİ KATTA BİLİRKİŞİ KEŞFİ
Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen ay görülen davanın 6'ncı duruşmasında, sanık Cemil Koç'un tutukluluğunun devamına, olayın meydana geldiği sitede de bilirkişi ve uzmanlardan oluşan bir ekiple birlikte keşif yapılmasına karar verildi. Bugün sabah saatlerinde yapılan ve Cumhuriyet savcısının da katıldığı keşifte, Ejegül'ün 8'inci kattan düştüğü alan ve olayın meydana geldiği evde incelemeler yapıldı. Ayrıca dronla da görüntüler alındı. Yapılan keşifte sanık Cemil Koç'un olay yerine getirilmediği görüldü. Davanın 7'nci duruşması, 18 Şubat 2027'de görülecek.
AYŞE TOKYAZ CİNAYETİNDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALMIŞTI
Cemil Koç, Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada, 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek' öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.