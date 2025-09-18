ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Türkiye ile Japonya demir yolu alanında işbirliğine gidiyor

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"'Zero Energy Nesnelerin İnterneti Series İzleme Sistemi', demir yolu altyapısında meydana gelebilecek olası yer değiştirmeler ile iklim değişikliğinin etkisiyle ortaya çıkan sel ve heyelan gibi olağanüstü doğa olaylarını anlık olarak tespit edecek"

"Sistem, mevcut koruma önlemlerini tamamlayıcı nitelikte çalışarak erken müdahale kapasitesini güçlendirecek"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- AK Parti, 18 ülkeden 18 siyasi partiyle işbirliği mutabakatı imzaladı

Dış İlişkiler Başkanlığının koordinasyonunda aralarında Rusya, Çin, Azerbaycan, Güney Afrika ve Küba'nın da bulunduğu 18 ülkeden 18 partiyle hem ikili ilişkileri geliştirmek hem de bölgesel ve küresel meselelerle ortak akıl oluşturmak için işbirliği mutabakatı imzalandı

Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya:

"Küresel anlamda savaşların, vekalet savaşlarının, terörün arttığı, iklim değişikliğiyle yeni meydan okumaların meydana geldiği, göç sorununun ülkeleri tehdit ettiği bir ortamda ortak vicdan, vizyon ve akılla hareket edilmesi bir realite haline geldi. Böyle bir ortamda iktidar partilerinin, hükümetin ve parlamentoların da ortak bir akılla hareket etmesi gerekiyor"

(Mümin Altaş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Annesi Filistin asıllı Sırbistan Devlet Bakanı Usame Zukorliç'ten Gazze çağrısı:

"Gazze'de yaşanan soykırım sadece Gazze'ye değil, bütün dünyaya yöneltilmiş bir tehdit. Bu vahşeti durdurmak için bütün dünya olarak elimizden geleni yapmalıyız. Bir şeyler yapmazsak sonuçlarına hep birlikte katlanacağız"

"Bu vahşi İsrail rejimi ancak güçten anlar. Güçlüyseniz onları durdurabilirsiniz. Bu noktada Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderlik çok önemli"

"Annem ne yazık ki geçen yıl İstanbul'da vefat etti. Ben hissediyorum ki annemin vefatının sebebi Filistin halkının 7 Ekim'den bu yana yaşadığı acılar"

(Mümin Altaş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Avrupalı akademisyenler üniversitelerin İsrail'le işbirliğini durdurması gerektiğini vurguluyor

Radboud Üniversitesi Nijmegen'de Etik ve Siyaset Felsefesi Doçenti Anya Topolski:

"Rusya'ya karşı hemen akademik bağları kestiler ama İsrail konusunda hükümet adım atmadıkça üniversiteler bir şey yapmayacaklarını söylüyorlar. Bu, büyük hayal kırıklığı yaratıyor"

Queens Üniversitesi Belfast'tan Yeşil Ekonomi Politikası Profesörü John Barry:

"Akademisyen veya üniversite olarak, bir soykırıma, ekokırıma ve büyük ölçekli insan hakları ihlallerine suç ortağı olmak istemiyoruz. İsrailli akademik kurumlarla işbirliği, Avrupa veya diğer bölgelerdeki akademik kurumların suç ortağı olması anlamına geliyor"

(Selman Aksünger/Amsterdam) (Görüntülü)

5- Batılı uzmanlar, İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurma çağrısında bulundu

İskoç siyasetçi ve avukat Tasmina Ahmed Sheikh:

"Tüm Müslümanlar ve Müslüman ülkelere her an öldürülen Müslüman kardeşlerimiz için doğru olanı yapmalarını ve Türkiye'nin çabalarına katılarak hayatları ve insanlığı kurtarmaları çağrısında bulunuyorum"

İspanya Sınır Tanımayan Doktorlar Başkanı Paula Gil Leyva:

"Dünyadaki tüm siyasi liderlerden harekete geçmelerini ve bu soykırımı durdurmalarını istiyoruz çünkü doktorlar ve hemşireler olarak biz bunu yapamayız"

(Bekir Aydoğan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Antakya Medeniyetler Korosu Avrupa turnesinde "Gazze'nin sesi" olacak

Farklı din ve mezheplerden üyeleriyle, birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek amacıyla kurulan ve çok sayıda konser veren koro, 4-12 Kasım'da gerçekleştireceği Avrupa turnesinde Filistin'deki insanlık dramına dikkati çekecek

Koro şefi Yılmaz Özfırat:

"Gazze'ye dikkat çekmek istiyoruz. Her konserde de bunu dile getireceğiz"

(Ali Küçük/Hatay) (Fotoğralı-Görüntülü)

7- TRAFİKTE MOTOSİKLET GERÇEĞİ - Türkiye'deki motosikletlerin yüzde 64,3'ünün trafik sigortası bulunmuyor

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel:

"Sigorta primlerinde belirli gruplara yönelik sübvansiyonlar, taksitli ödeme imkanlarının sunulması gibi adımlar, sigortalılık oranını artırabilecek çözümler arasında gösterilebilir"

???????(Kaan Ulu/İstanbul) (Grafikli)

8- Üniversite öğrencilerinin yapay zeka destekli cankurtaran İHA'sı TEKNOFEST'te

Cankurtaran İnsansız Hava Aracı (İHA) "YUNUS", boğulma vakalarında sesli uyarı verip can kurtarma torpidosu fırlatarak hayat kurtarırken yüzde 90 doğruluk oranı ile rip akıntılarını tespit edebiliyor

Smart Bee takımı üyesi Beyza Ceylan:

"(Cankurtaran İHA YUNUS) 2 adede veya 50 kilograma kadar ulaşabilen can kurtarma torpidosunu boğulan kişiye fırlatabiliyor"

Smart Bee takımı üyesi Hamza Hasanoğulları:

"Gövdenin büyük bir kısmı karbon fiberden üretildi ve kalan diğer malzemeler üniversitenin laboratuvarında 3 boyutlu yazıcı ile yapıldı"

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Üniversite öğrencilerinin geliştirdiği "F-Rone" İHA'lar yangın koordinatlarını anlık tespit edebilecek

İstanbul Arel Üniversitesinden MCT Sensor Merkutech Takım Kaptanı Yusuf Özdemir:

"Araç, hangi bölge ne kadar sürede ne kadar tahribat yaşamış bunları saptayabilecek ve yangın koordinatlarını anlık olarak erişebildiği için daha ciddi müdahaleler sağlayabilecek"

(Mehmet Selçuk Güçlü/İstanbul) (Fotoğraflı)

10- Akıllı tarım teknolojileri "gıdada tam bağımsızlık" için TEKNOFEST'te boy gösteriyor

Afara AgTech Kurucusu Ömer Muratlı:

"Türkiye'de savunma sanayisinin kritik bir sektör olması gibi, gıdada tam bağımsız bir Türkiye için tarım teknolojilerinin çiftçiler tarafından kullanılması önemli. Farklı girişimlerin buraya gönül vererek tıpkı savunma sanayisinde olduğu gibi büyük bir ivmelenmeyle dünya üzerinde adını duyuracağına eminiz"

I-tech Robotik Yöneticisi Ferdi Alakuş:

"13 ülkeye robot satıyoruz. Bu robotlar hayvancılık alanında kullanılıyor, yem itme, buzağı besleme, gübre sıyırma gibi yüksek teknoloji ürünleri üretiyoruz"

Cowealthy Kurucusu Melih Ertürk:

"Nesneler birbirleriyle haberleşebiliyorlar ve makine öğrenmesiyle ortamdaki sıcaklığı, nemi ve rüzgar hızını ölçerek hayvanların ihtiyacının ne olduğunu, hava kalitesini değerlendiriyorlar ve ona göre çalışma sağlıyorlar"

(Zeynep Duyar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün brüt satışları 5 yılda yaklaşık 9 katına çıktı

Bu dönemde sektördeki firmaların aktif büyüklüğü 636,6 milyar liraya ulaştı

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

12- Moyamoya hastası Ömer Asaf, başarılı operasyonlarla hastalığını yendi

Beyin damarlarını tıkayan ve dünyada nadir görülen "moyamoya" hastalığına yakalanan 18 yaşındaki Ömer Asaf Kuzu, geçirdiği iki operasyonun ardından sağlığına kavuştu

Ömer Asaf Kuzu:

"Bu sene üniversite sınavına hazırlanacağım. Tedavi olduğum için mutluyum, hedefim mühendislik"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinden Doç. Dr. Özgür Öcal:

"Sağ tarafından ilk ameliyatını yaptık. Nöbetlerinde belirgin bir azalma oldu. Sol taraf ameliyatını da yaptık. Şu anda hastamızda herhangi bir problemimiz yok. Takiplerimiz sürecek"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Huzurevinde yaşlıların fiziksel ve ruhsal sağlığı klinik pilatesle destekleniyor

Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Kerem Kaymaz:

"Sakinlerimiz, derslerle daha fazla sosyalleşmeye başladı, güzel bir ortam da oluştu. Sakinlerimiz, burada kalmaya başladıktan sonra en büyük problemlerimizden biri yalnızlık. Bu, yalnızlığın önüne geçen bir proje oldu. Bu şekilde yaşam kaliteleri arttı. Fiziksel olarak da kendilerinden çok olumlu dönüşler aldık"

Uzman fizyoterapist Aslı Şit:

"Sürekli seanslara katılan sakinlerimiz, omuz yırtıkları ve ağrı gibi şikayetlerinin geçtiğini ifade ediyor. Düşme problemleri olanların dengelerinde düzelme oldu, diz ağrıları, kalça sıkıntıları düzeldi. Lenf ödemleri olanlarda ödemler azaldı"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Doğa harikası Kızılağaç Kanyonu'nu gezerken çevre bilinciyle çöp de topladılar

Muş'ta farklı mesleklerden 25 doğasever, her hafta doğa yürüyüşleri kapsamında ziyaret ettikleri yerlerde çöp toplayarak çevre duyarlılığı oluşturmaya çalışıyor

Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan:

"Doğada vakit geçirmek sadece keyif değil, aynı zamanda bir sorumluluk. Doğayı kirletmeden temiz tutarak gelecek nesillere aktarmak istiyoruz"

(İbrahim Yaldız/Muş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

