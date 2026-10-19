Yapay zeka ihracatı Çin ekonomisini canlandırdı: Büyüme yüzde 4,5'e çıktı

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BBC'nin haberine göre dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin, temmuz-eylül döneminde yüzde 4,5 büyüdü. Böylece ekonomi, bir önceki çeyrekte gördüğü son üç yılın en düşük seviyesinden toparlanmış oldu. Toparlanmada yapay zeka patlamasının ihracata verdiği güç belirleyici oldu.

Çin resmi verilerine göre ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 4,3 büyümüştü. Yılın ilk üç ayında ise büyüme yüzde 5 olarak kaydedilmişti. Son rakam, Pekin'in bu yıl için belirlediği yüzde 4,5-5 aralığındaki büyüme hedefinin alt sınırında kaldı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu pazartesi yaptığı açıklamada ekonominin "baskıya rağmen istikrarlı gelişimini sürdürdüğünü" ve yeni büyüme dinamikleriyle ivme kazandığını bildirdi.

Yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan bilgisayar çipleri ve diğer parçalara yönelik küresel talep, son çeyreklerde Çin büyümesinin ana itici gücü oldu. İhracattaki artışla birlikte Çin'in dış ticaret fazlasının, geçen yıl görülen 1,2 trilyon dolarlık rekoru aşması bekleniyor.

Buna karşın iç piyasa zayıf seyrini sürdürüyor. Yılın ilk dokuz ayında gayrimenkul yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'den fazla geriledi. Uzun süren konut krizi, yavaş ücret artışı ve yüksek genç işsizliği tüketici harcamalarını baskılıyor.

Pekin yönetimi eylülde bazı işletmeler için faiz indirimi ve konut alıcılarına sübvansiyon içeren bir destek paketi açıklamıştı. Öte yandan ABD ve Avrupa Birliği başta olmak üzere Batılı ekonomiler, ucuz Çin mallarına karşı tepkisini artırıyor. Yapay zeka altyapısına harcanan milyarlarca doların beklenen kârı getirip getirmeyeceği de soru işareti olmaya devam ediyor.

Kaynak: BBC