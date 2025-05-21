Kapadokya'da sıcak hava balonu kazası, turistler mahsur kaldı

Kapadokya'da sıcak hava balonu kazası, turistler mahsur kaldı
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Kapadokya'da sıcak hava balonu kazası, turistler mahsur kaldı
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Kapadokya'da turistlerin bulunduğu sıcak hava balonu, uçuş süresinin dolması nedeniyle zorunlu iniş yaparak kayalıklara sıkıştı. 20 turist 50 metre yükseklikte mahsur kaldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle mahsur kalanlar tahliye edildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri yakınlarında sabah saatlerinde havalanan sıcak hava balonu 08.00'de kayalıklara zorunlu iniş yaptı.

Kapadokya'da sıcak hava balonu kazası, turistler mahsur kaldı

20 TURİST KAYALIKLARDA MAHSUR KALDI

Balondaki 20 Turist, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklara indirildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıcak hava balonu, itfaiyenin çalışması sonrası, yeniden havalandı. Kayalıklarda mahsur kalan 20 turist kurtarıldı.

Kapadokya'da sıcak hava balonu kazası, turistler mahsur kaldı

"YARALANMA MEYDANA GELMEDİ"

Nevşehir Valiliği konuya ilişkin, "Bugün saat 05.00'te ilimiz Çavuşin bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonu, uçuş süresinin dolması nedeniyle saat 06.00 sularında Zelve Ören Yeri yakınlarında bir yamaca zorunlu iniş gerçekleştirmiştir. Balon, hava koşulları ve uçuş süreci dikkate alınarak pilotun inisiyatifi ile kontrollü bir şekilde iniş yapmıştır. Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir. Olayın ardından balonda bulunan yolcularımız AFAD ekiplerimizin hızlı müdahalesi ile sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli idari inceleme başlatılmıştır" denildi.

Kapadokya'da sıcak hava balonu kazası, turistler mahsur kaldı

Kapadokya'da sıcak hava balonu kazası, turistler mahsur kaldı

Kapadokya'da sıcak hava balonu kazası, turistler mahsur kaldı

Kapadokya'da sıcak hava balonu kazası, turistler mahsur kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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