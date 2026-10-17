Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Süper Lig devi Fenerbahçe'de İspanyol yıldız Marco Asensio’nun dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat masasına yatacağı iddia edildi.

ASENSIO AMELİYAT OLACAK

A Spor'da yer alan habere göre; Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli hücum oyuncusu Marco Asensio’dan kötü haber geldi. Bir süredir diz bölgesinde yaşadığı rahatsızlık sebebiyle iğne tedavisi uygulanan İspanyol futbolcunun, bu tedaviye olumsuz yanıt vermesi üzerine operasyon geçirmesine karar verildi.

EN AZ 2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Haberde, Asensio’nun ameliyatını yurt dışında olacağı, ameliyat sonrası rehabilitasyon süreciyle birlikte başarılı oyuncunun en az 2 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 8 karşılaşmada sahaya çıkan Asensio, toplam 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

İlgili Haberler