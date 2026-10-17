Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir süredir dizine uygulanan iğne tedavisine olumsuz yanıt veren Fenerbahçeli futbolcu Marco Asensio'nun yurt dışında ameliyat olacağı, İspanyol oyuncunun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de İspanyol yıldız Marco Asensio’nun dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat masasına yatacağı iddia edildi.

ASENSIO AMELİYAT OLACAK

A Spor'da yer alan habere göre; Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli hücum oyuncusu Marco Asensio’dan kötü haber geldi. Bir süredir diz bölgesinde yaşadığı rahatsızlık sebebiyle iğne tedavisi uygulanan İspanyol futbolcunun, bu tedaviye olumsuz yanıt vermesi üzerine operasyon geçirmesine karar verildi.

EN AZ 2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Haberde, Asensio’nun ameliyatını yurt dışında olacağı, ameliyat sonrası rehabilitasyon süreciyle birlikte başarılı oyuncunun en az 2 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 8 karşılaşmada sahaya çıkan Asensio, toplam 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

İlgili Haberler
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haberKaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacakİsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak
Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inlediMert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
İsmail Kartal'dan çarpıcı sözler: Biz o defteri kapattıkİsmail Kartal'dan çarpıcı sözler: Biz o defteri kapattık
Mason Greenwood penaltılarda korkutuyorMason Greenwood penaltılarda korkutuyor
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'nin golü VAR incelemesinin ardından iptal

Kadıköy'de VAR devreye girdi, gol iptal!
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada

Fransa'dan gelen görüntüler korkunç! Polisin çaresizliği kamerada
Aziz Yıldırım'dan Samandıra'ya sürpriz ziyaret! İki isimle görüştü

Olan bitene daha fazla sessiz kalamadı! Mesajı çok net

Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

yalan açıklama asensio rest çekti gidiyor hepsi bu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'da 5 bin 700 tren istasyonunda alkol yasağı başladı! Futbol maçı günlerinde de geçerli

Tren beklerken artık içemeyecekler! 5 bin 700 istasyonda yasak
Adapazarı'nda dolandırıldığını iddia ettiği kişiyi sokak ortasında vurdu, ardından 112'yi arayıp kendini ihbar etti

Önce vurdu, ardından 112'yi arayıp kendini ihbar etti
İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak

İsmail Kartal tarih verdi: Yarın açıklayacaklar
Hindistan'da dini festivalde çıkan izdihamda 17 kişi öldü

Festival alanı savaş alanına döndü! Sebebi akıllara zarar
Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı

Vali'nin açıklamasından saatler sonra İstanbul'da yıkım başladı
Hull City’nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Acun'un kabusu devam ediyor!
Mansur Yavaş'tan parti değiştiren belediye başkanlarına: Sebebini araştırın, bir şeyler ortaya çıkar

Parti değiştiren başkanlar için 'Bir şeyler ortaya çıkar' dedi