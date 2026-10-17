ABD’de balık tutarken timsahın saldırısına uğradı! 3,6 metrelik timsah can aldı

ABD’de balık tutarken timsahın saldırısına uğradı! 3,6 metrelik timsah can aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD’nin Florida eyaletinde balık tutmak için göl kıyısına giden 71 yaşındaki Steven Hamilton, hiç beklemediği bir saldırının kurbanı oldu. Yaklaşık 3,6 metrelik timsahın suya çektiği yaşlı adamdan haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları acı sonla noktalandı. Ekipler, Hamilton’ın cansız bedenine ulaşırken saldırgan timsah da yakalanarak öldürüldü.
- Florida'nın Winter Garden bölgesindeki Dr. Bradford Memorial Park'ta 16 Ekim Cuma günü balık tutan 71 yaşındaki Steven Hamilton, yaklaşık 3,6 metre uzunluğundaki bir timsahın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
- Hamilton'ın cansız bedeni, sudaki diğer timsahların kurtarma çalışmalarını zorlaştırması nedeniyle yaklaşık iki saat sonra sudan çıkarıldı.
- Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen timsahın yakalanıp öldürüldüğünü ve hayvanın yaklaşık 3,6 metre uzunluğunda olduğunu bildirdi.
ABD’nin Florida eyaletinde balık tutmak için göl kıyısına giden 71 yaşındaki Steven Hamilton, yaklaşık 3,6 metre uzunluğundaki bir timsahın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Kıyıda bulunduğu sırada suya çekilen Hamilton için ekipler seferber olurken, bölgedeki diğer timsahlar kurtarma çalışmalarını güçleştirdi.
KIYIDA BALIK TUTARKEN SALDIRDI
Olay, 16 Ekim Cuma günü Florida’nın Winter Garden bölgesindeki Dr. Bradford Memorial Park’ta meydana geldi. Lake Apopka yakınındaki göletin kıyısında balık tutan Hamilton, yaklaşık 3,6 metre uzunluğundaki bir timsahın saldırısına uğradı ve suya çekildi.
İhbar üzerine saat 17.00 sıralarında bölgeye polis, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ancak sudaki diğer timsahların varlığı, müdahale ve cansız bedene ulaşma çalışmalarını zorlaştırdı. Hamilton’ın cansız bedeni yaklaşık iki saat sonra sudan çıkarıldı.
SALDIRGAN TİMSAH YAKALANIP ÖLDÜRÜLDÜ
Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC), saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen timsahın yakalandığını ve öldürüldüğünü açıkladı. Hayvanın uzunluğunun yaklaşık 3,6 metre olduğu belirtildi.
Yetkililer, saldırıdan önce bölgede timsah görüldüğüne ilişkin kendilerine herhangi bir ihbar ulaşmadığını bildirdi. Ancak Lake Apopka ve çevresindeki sularda timsahların yaygın olarak bulunduğuna dikkat çekildi.
YETKİLİLERDEN UYARI
Winter Garden polisi, göl ve gölet çevresinde vakit geçirenlere dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Yetkililer, sakin görünen vahşi hayvanların da ciddi tehlike oluşturabileceğini belirterek timsahlara yaklaşılmaması gerektiğini vurguladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.