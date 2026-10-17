Can Bonomo’nun acı günü! Babası Yaşar Bonomo hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, babası Yaşar Bonomo’nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklayan sanatçı, babasına duyduğu sevgiyi ve onunla kurduğu bağı duygusal sözlerle anlattı. Bonomo’nun “Senin oğlun olmak, seninle beraber büyümek bir şerefti benim için” sözleri dikkat çekti.

BABASINA DUYGUSAL SÖZLERLE VEDA ETTİ

Can Bonomo, babası Yaşar Bonomo’ya veda ettiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Canım babam, biricik arkadaşım Yaşar Bonomo'yu bugün yolcu ettik.

Çok yazdım onunla ilgili bugüne kadar. Daha da yazarım. İnce ruhlu, çocuk kalpli, delikanlı babam benim. Senin oğlun olmak, seninle beraber büyümek bir şerefti benim için. Devrin daim olsun... Gözün arkada kalmasın. Top bende.”

Yaşar Bonomo’nun bir süredir tedavi gördüğü belirtildi.

SANAT DÜNYASINDAN TAZİYE MESAJLARI

Can Bonomo’nun paylaşımının ardından sanat ve magazin dünyasından çok sayıda isim taziye mesajlarıyla sanatçıya destek oldu. Kerem Bürsin, Hazal Kaya, Zeynep Bastık, Murat Boz ve Özge Özpirinçci, paylaşımın altına yorum yapan isimler arasında yer aldı.