Adana Yüreğir'de ev kapısına el yapımı patlayıcı atıldı, evde 2'si çocuk 5 kişi vardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adana'nın Yüreğir ilçesinde müstakil evin kapısına el yapımı patlayıcı atıldı.

Koza Mahallesi Ayçiçeği Sokak'ta, Ali Taş'a ait tek katlı müstakil evin kapısına kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı.

Patlamanın ardından 2'si çocuk 5 kişinin bulunduğu evin girişinde hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA