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Ankara Kızılcahamam'da ayı çöp konteynerini itti, konteyner otomobile çarptı

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir sitede ormanlık alandan merkeze inen ayı, çöp konteynerini yokuştan aşağı itti. Konteyner bir otomobile çarparak dururken ayı ormanlık alana kaçtı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir ayının çöp konteynerini itmesi sonucu konteyner bir otomobile çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kızılcahamam ilçesinde bir sitede meydana geldi. Ormanlık alandan merkeze inen bir ayı yemek ararken, çöp konteynerini karıştırdı. Daha sonra ayı, çöp konteynerini yokuştan aşağı itti. Çöp konteynerini bir otomobile çarparak durabildi. Çöp konteynerini fırlatan ayı, ormanlık alana kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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