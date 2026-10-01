Eski SPK Başkanı'na soruldu: Bir hissedeki bin kat artış nasıl fark edilmedi?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "şüpheli" sıfatıyla savcılıkta ifade verdi. Gönül, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Gönül'ün savcılık ifadesi öncesinde fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti. Nisan 2022-Nisan 2026 döneminde SPK Başkanlığı görevini yürüten Gönül'e, hisselerde yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerinin ve fonlar üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen işlemlerin nasıl fark edilmediği soruldu.

"GEREKEN DENETİMLERİ YAPTIK"

Görev yaptığı dönemde SPK'nın gerekli denetimleri gerçekleştirdiğini savunan Gönül, Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'e verdiği röportajda soruşturmada adı geçen bazı fonlara para cezası uygulandığını söyledi.

Kendi dönemlerinde başlatılan bazı incelemelerin daha sonraki SPK yönetimi tarafından tamamlandığını ifade eden Gönül, bunların Kurul bültenlerine de yansıdığını belirtti.

Gönül, SPK'daki gözetim mekanizmasının nasıl işlediğini de anlattı. Kurum bünyesindeki birimlerin hisselerde yaşanan fiyat hareketlerini günlük olarak takip ettiğini söyleyen Gönül, yapay fiyat hareketi veya manipülasyon şüphesi görülmesi durumunda ilgili işlemlerin incelemeye alındığını belirtti.

ŞÜPHE ARTTIĞINDA "İLERİ İNCELEME" BAŞLIYOR

Eski SPK Başkanı'nın anlatımına göre, ilk incelemelerde şüphenin güçlenmesi durumunda "ileri inceleme" aşamasına geçiliyor.

Bu aşamada karşılıklı işlemlerin yanı sıra hisseyi alan ve satan kişiler arasındaki ilişkiler inceleniyor. Şüphenin somutlaşması durumunda ise dosya oluşturularak soruşturma süreci başlatılıyor ve gerekli yaptırımlar uygulanıyor.

Gönül, bu gözetim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü belirterek kendi görev döneminde gerekli denetim ve gözetimlerin yapıldığını savundu.

"BİR HİSSEDEKİ BİN KAT ARTIŞ SPK'NIN GÖZÜNDEN KAÇABİLİR Mİ?"

Gönül'e yöneltilen en dikkat çekici soru ise bir hissede yaşanan bin kata varan yükseliş üzerinden geldi.

"Bir hissedeki bin katlık artış SPK'nın gözünden kaçar mı? Bu fonların manipülasyonu nasıl fark edilmedi?" sorusuna yanıt veren Gönül, denetim ve gözetimlerin sıkı olduğunu söyledi.

Manipülasyon veya kurallara aykırı bir hareketin gözden kaçmasının beklenmeyeceğini ifade eden Gönül, buna karşın hiçbir denetim sisteminin yüzde 100 sonuç vermeyeceğini belirtti.

"HALK TEVECCÜH EDER DE BİR HİSSEYE YIĞILMA OLURSA..."

Gönül'ün soruya verdiği yanıtta en dikkat çekici bölüm ise hisselerdeki sert yükselişlerin tek başına manipülasyon olarak değerlendirilemeyeceğine ilişkin sözleri oldu.

Eski SPK Başkanı, yatırımcıların yoğun şekilde bir hisseye yönelmesi durumunda fiyat hareketinin doğrudan manipülasyon olarak nitelendirilemeyeceğini belirterek, "Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen 'manipülasyon' olarak sınıflandıramayız" dedi.

Gönül, böyle bir durumda işlemlerin araştırılması ve manipülasyon şüphesinin delillerle ortaya konulması gerektiğini ifade etti.

İNCELEME SÜRECİ 3-4 AY SÜREBİLİYOR

Şüpheli işlemlerin delillendirilmesinin kısa sürede gerçekleştirilemeyeceğini de belirten Gönül, incelemelerin ortalama üç ila dört aylık bir süreç alabildiğini söyledi.

Bu süreçte işlemlerin ve taraflar arasındaki bağlantıların araştırıldığını ifade eden Gönül, elde edilen bulguların ardından dosyanın oluşturulduğunu kaydetti.

Eski SPK Başkanı'nın açıklamaları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmanın devam ettiği bir dönemde geldi. Gönül, soruşturma kapsamında 30 Eylül'de "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi ve işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı

Kaynak: Haberler.com