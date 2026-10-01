Milli maçta sakatlanan Mbappe, sevgilisi Ester ile gecelerde

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Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, Türkiye karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Milli maçta golünü attıktan sonra sakatlanarak oyundan çıkan yıldız futbolcu, sevgilisi Ester Exposito ile Paris gecelerinde görüntülendi.

TÜRKİYE MAÇINDA SAKATLANDI

Mbappe, Türkiye ile Fransa arasında oynanan karşılaşmada takımının golünü kaydederken daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi. Fransız yıldızın yaşadığı sakatlık sonrası durumu merak konusu olurken, Paris'ten gelen görüntüler dikkat çekti.

SEVGİLİSİ ESTER İLE EĞLENCE KULÜBÜNE GİTTİ

27 yaşındaki futbolcu, İspanyol oyuncu Ester Exposito ile Paris'teki bir eğlence kulübünde görüntülendi. Bir süredir birliktelik yaşayan çiftin gece saatlerinde birlikte eğlenmeye çıktığı görüntülere yansıdı. Mbappe'nin milli takımda yaşadığı sakatlığın hemen ardından Paris gecelerinde ortaya çıkması da dikkatlerden kaçmadı.

İLİŞKİLERİNİ GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR

Mbappe ile "Elite" dizisiyle dünya çapında tanınan Ester Exposito, ilişkilerini mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. İkili daha önce de farklı noktalarda birlikte görüntülenmişti.

Bu kez ise Mbappe'nin Türkiye karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından sevgilisiyle Paris'te eğlenirken görüntülenmesi gündeme geldi.

Kaynak: Haberler.com