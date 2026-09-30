Slovenya Başbakanı Jansa, Gazze'de çekilen fotoğrafı Sudan sanıp fiyaskoya imza attı

Slovenya'nın İsrail yanlısı Başbakanı Janez Jansa, parlamentoda Gazze'de soykırım olmadığını kanıtlamaya çalışırken tam bir fiyaskoya imza attı. Jansa, Gazze'de çekildiğini bilmediği bir fotoğrafı tutarak, "Burası Sudan, bir yığın ceset var. Gazze'de gördüklerinizden çok daha fazla. İşte öldürülen Hristiyanlar" dedi.

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, dün parlamentoda Slovenya hükümetini Gazze konusunda İsrail'i fazla destekleyici olmakla suçlayan muhalefetin sorularına cevap verdi. Konuşmasında Gazze'de "uluslararası hukuka göre soykırım kararı verilmediğini" ve "soykırım" ifadesinin siyasi bir söylem olarak kullanıldığını söyleyen Başbakan Jansa, muhalefete neden sadece Gazze'deki ölümlerden bahsedildiğini ve Hristiyan ölümlerinin görmezden gelindiğini sordu. Gazze'de soykırım yaşanmadığını kanıtlamaya çalıştığı konuşması sırasında Jansa, Gazze'de çekilmiş bir fotoğrafı tutarak, "Burası Sudan, bir yığın ceset var. Gazze'de gördüklerinizden çok daha fazla. İşte öldürülen Hristiyanlar" dedi.

Diğer yandan Jansa'nın "öldürülen Hristiyanlar" ifadesiyle milletvekillerine gösterdiği fotoğrafın Gazze'de çalışmış olan İngiliz deniz piyadesi David McIntosh tarafından paylaşıldığı ortaya çıktı. 2025 yılı Ağustos ve Ekim ayları arasında Gazze'de insani yardım faaliyetlerinde yer alan McIntosh, fotoğrafın Gazze'deki yardım noktalarında çekildiğini ve korkuya teslim olmayı reddederek ailelerinin aç kalmasına izin vermeyen Filistinlileri gösterdiğini yazmıştı. McIntosh, İsrail ordusunu ise yardım noktalarının çevresinde sivillere ve kendilerine ateş etmekle suçlamıştı.

Tepkiye neden oldu

Yaşananlara tepki gösteren ana muhalefet partisi Özgürlük Hareketi lideri Robert Golob, "Sözün bittiği yerdeyiz. Daha ne kadar aşağı düşebiliriz. Parlamentomuz böylesine insanlık dışı bir alaycılığın sahnesine dönüştü" ifadelerini kullandı. Golob, Jansa'ya özür dileme çağrısı yaptı.

"İsrail'in taşeronu"

Sol Parti, basın açıklamasında yaşananları "fiyasko" olarak nitelendirerek, Başbakanı "İsrail'in taşeronu" olmakla suçladı.

"Utanç" ve "aşağılanma"

Avrupa Parlamentosu Üyesi Matjaz Nemec, Jansa'ya yönelik bir açık mektup yayınlayarak, Jansa'nın Gazze'de uluslararası hukuka göre soykırım olmadığı açıklamalarını eleştirdi. Nemec, hükümetin İsrail ile dostluğunu ise Slovenya'nın boynuna bağlanan "utanç" ve "aşağılanma" olarak nitelendirdi.

"Bilseydi, bunu muhtemelen inkar edecekti"

8 Mart Enstitüsü Direktörü Nika Kovac, "Dün tuhaf bir şey oldu. Janez Jansa, konuşmasında Gazze'de aç bırakılmış insanların fotoğrafını gösterdi. Fotoğraf, yürek parçalayıcı. Gazze'de insani yardım alamayan ve yardım bekleyen insanları gösteriyor. Bu insanlar, soykırımcıların aldığı kararlar nedeniyle aç bırakılıyor. Jansa, bunun Sudan'da çekilmiş bir fotoğraf olduğunu iddia etti. Fotoğrafı gösterirken aslında bunların ahlaken yanlış olduğunu ve kabul edilemez olduğunu itiraf etmiş oldu. Bunu, fotoğrafın Gazze'de çekildiğini bilmediği için yaptı. Bilseydi, bunu muhtemelen inkar edecekti" dedi.

"Bu iktidarımızın savaş suçlarını desteklediği anlamına geliyor"

Jansa'nın parlamentodaki görüntülerini paylaşan Kovac, "Bu, devletimizin ele geçirildiği anlamına geliyor. Hükümetimizin Netanyahu hükümetiyle körü körüne iş birliği yaptığı anlamına geliyor. İktidarımızın savaş suçlarını desteklediği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı