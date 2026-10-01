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Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın

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Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın
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Beşiktaş'ın iki eski yıldızı Nihat Kahveci ile Sergen Yalçın arasındaki yıllara dayanan gerilim yeniden alevlendi. Yalçın'ın eski Beşiktaşlı futbolculara yönelik "Kalleşler bunlar" sözlerinin ardından Kahveci çok sert bir yanıt verdi. Kahveci, "Hocalığın ile pırtsın. Yorumculuk ile tırtsın. Hiçbir şey olmaz senden Sergen" ifadelerini kullandı.

  • Nihat Kahveci, Sergen Yalçın'a X hesabından 'Hocalığın ile pırtsın. Yorumculuk ile tırtsın. Hiçbir şey olmaz senden Sergen.' sözleriyle yanıt verdi.
  • Sergen Yalçın, televizyon ve YouTube'da yorumculuk yapan eski Beşiktaşlı futbolcuları 'Kalleşler bunlar' diyerek hedef aldı.
  • İki isim arasındaki gerilim 2012'ye dayanıyor; Kahveci, Yalçın'ın Beşiktaş'taki ikinci teknik direktörlük döneminde kadro planlaması ve transfer tercihlerini eleştirmişti.

Beşiktaş'ın eski futbolcuları Nihat Kahveci ile Sergen Yalçın arasındaki gerilim yeniden gündeme geldi. Yalçın'ın televizyon ve dijital platformlarda yorumculuk yapan eski Beşiktaşlı futbolcuları hedef alan açıklamalarına Kahveci'den sert bir karşılık geldi.

"HİÇBİR ŞEY OLMAZ SENDEN SERGEN"

Nihat Kahveci, Sergen Yalçın'ın açıklamalarının ardından X hesabından yaptığı paylaşımda oldukça ağır ifadeler kullandı.

Kahveci, Yalçın'a şu sözlerle seslendi:

"Hocalığın ile pırtsın. Yorumculuk ile tırtsın. Hiçbir şey olmaz senden Sergen."

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

İki eski futbolcu arasındaki tansiyonu yeniden yükselten gelişme, Sergen Yalçın'ın eski Beşiktaşlı futbolculara yönelik açıklamaları oldu. Yalçın, "Beşiktaşlı eski futbolcular TV'ye, YouTube'a çıkıyor, dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Ne antrenörlük ne de yorumculuk yapabiliyorlar. Gündeme gelmek ve kulüpte görev almak için herkesi eleştiriyorlar. Kalleşler bunlar." ifadelerini kullandı. Nihat Kahveci de Yalçın'ın bu sözlerinin ardından sessiz kalmadı ve sert paylaşımıyla karşılık verdi.

GERİLİM YENİ DEĞİL

Kahveci ile Yalçın arasındaki fikir ayrılıkları geçmiş yıllara dayanıyor. Kahveci, Yalçın'ın Beşiktaş'taki ikinci teknik direktörlük döneminde kadro planlaması, transfer süreci ve oyuncu tercihleri üzerinden birçok kez eleştirilerde bulunmuştu. Kahveci, o dönemde yaptığı değerlendirmelerden birinde, "Sergen Hoca'dan olmaza doğru gidiyorum, az kaldı istifa diyeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından da Kahveci'nin eski teknik direktöre yönelik eleştirileri devam etmişti.

YALÇIN DA ESKİ FUTBOLCULARI HEDEF ALDI

Teknik direktörlük görevinin ardından yeniden yorumculuğa dönen Sergen Yalçın ise kendisini eleştiren bazı eski Beşiktaşlı futbolculara tepki göstermişti. Yalçın, bu kişilerin gündemde kalmak ve Beşiktaş'ta görev almak amacıyla eleştirilerde bulunduğunu savunmuş ve kullandığı sert ifadelerle tartışmayı büyütmüştü.

İLK GERİLİMLERDEN BİRİ 2012'DE YAŞANDI

İki isim arasındaki kamuoyuna yansıyan tartışmalardan biri 2012 yılında yaşandı. O dönem Villarreal altyapısında görev yapan Nihat Kahveci, Sergen Yalçın'ın canlı yayındaki yorumlarına tepki göstermiş ve Yalçın'ın kimseyi beğenmediğini, teknik direktörlük teklifi almamasının da şaşırtıcı olmadığını ima eden paylaşımlar yapmıştı.

Aradan geçen yılların ardından iki eski Beşiktaşlı arasındaki gerilim, bu kez Yalçın'ın açıklamaları ve Kahveci'nin "Hiçbir şey olmaz senden Sergen" yanıtıyla yeniden alevlendi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmed Yıldız:

İkisi de iyi oyuncuydu, yapmasınlar, ayrıca sergen dobra adam

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Haber Yorumlarıharunkahveci:

Nihat da dobra adam.Futbolculuk kariyeri daha önde sergenden

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