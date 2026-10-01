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Esenyurt'ta korkunç ölüm! İki TIR'ın arasında sıkışıp can verdi

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Esenyurt'ta korkunç ölüm! İki TIR'ın arasında sıkışıp can verdi
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Esenyurt'ta bir market deposunun bahçesinde geri manevra yapan TIR ile park halindeki başka bir TIR'ın arasında kalan işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine depoya sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan işçinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Esenyurt'ta feci olay sabah saatlerinde bir market deposunda yaşandı. İki TIR'ın arasında sıkışan işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GERİ MANEVRA SIRASINDA İKİ TIR'IN ARASINDA KALDI

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt ilçesine bağlı Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir market deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, deponun bahçesinde bulunan TIR'lardan biri geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada bahçedeki işçi, hareket halindeki TIR ile park halinde bulunan başka bir TIR'ın arasında kaldı. İki aracın arasında sıkışan işçi ağır yaralandı. Yaşananların ardından olay yerine ekipler çağrıldı.

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine market deposuna sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki TIR'ın arasında kalan işçinin çıkarılması için çalışma başlattı. Sıkıştığı noktadan çıkarılan işçinin durumu sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Yapılan kontrolde işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayın ardından market deposunun bulunduğu alanda inceleme yapıldı.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri de olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Geri manevra yapan TIR ile park halindeki TIR'ın konumu ve kazanın yaşandığı alan incelemeye alındı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Esenyurt'taki market deposunda meydana gelen ölümlü olayla ilgili polis inceleme başlattı. İşçinin iki TIR'ın arasında nasıl kaldığına ilişkin ayrıntılar yürütülen çalışma kapsamında değerlendirilecek. Olayla ilgili aktarılan ilk bilgilere göre kaza, depo bahçesindeki TIR'ın geri manevra yaptığı sırada meydana geldi. İşçi, hareket halindeki araç ile park edilmiş TIR'ın arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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