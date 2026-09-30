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Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı

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Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı
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Jorge Jesus'un açıklamaları sonrası Portekiz Milli Takımı kampını terk eden Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini noktaladığı öne sürüldü.

  • Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un basın toplantısının ardından Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldı ve özel uçağıyla Madrid'e gideceği belirtildi.
  • Jorge Jesus, Ronaldo'nun antrenmanı reddettiği iddialarını yalanlayarak oyuncunun salon çalışması, sahadaki hareketlilik egzersizleri ve otelde kuvvet antrenmanı yaptığını söyledi.
  • O Jogo'ya göre Ronaldo, yakın çevresine milli takım kariyerini noktaladığını ifade etti ve milli takıma bir daha dönmeyeceği öne sürüldü.

UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde Portekiz Milli Takımı’nda forma giyen Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus’un basın toplantısının ardından milli takım kampından ayrıldı.

KAMPI TERK ETTİ, MADRID'E GİDİYOR

Ronaldo, Jorge Jesus’un açıklamalarının ardından kampı terk etti. Yıldız oyuncunun özel uçağına binerek Madrid’e gideceği belirtildi.

JESUS NE DEDİ?

Daha önce Portekiz’de Ronaldo’nun idmanlara katılmadığı ve antrenmanı reddettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Jorge Jesus ise basın toplantısında bu iddiaları yalanladı. Tecrübeli teknik direktör, Ronaldo’nun antrenmanı reddetmediğini belirterek ''Cristiano antrenmanı reddetmedi. Salon çalışması, sahadaki hareketlilik egzersizleri ve ardından otelde kuvvet antrenmanı yaptı.'' dedi.

''BURAYA RONALDO İÇİN DEĞİL, DANİMARKA İÇİN GELDİM''

72 yaşındaki teknik adam, takımda herhangi bir kriz bulunmadığının altını çizerek, ''Ortada bir sorun yok. Birçok oyuncuyla problem yaşadım ama bundan drama çıkarmayın. Bir oyuncu 20-30 dakika ısınır ve oyuna girmezse mutlu olmaz. Cristiano da Maradona da Pele de olmaz. Benim 23 oyuncum var. Buraya Danimarka maçını konuşmaya geldim, Cristiano’yu değil.'' açıklamasında bulundu.

''MİLLİ TAKIMI BIRAKTI''

Portekiz basınından O Jogo'ya göre; Ronaldo, yakın çevresine milli takım kariyerini noktaladığını ifade etti. Portekizli süper starın kararının kesin olduğu ve milli takıma bir daha dönmeyeceği öne sürüldü. 

AYRILIK SONRASI İLK AÇIKLAMA

Portekiz kampından ayrılan Cristiano Ronaldo, bu kararıyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. Ronaldo, "Milli Takım teknik direktörünün basın toplantısı sonrasında, Federasyon Başkanı ile yaptığım görüşme sonucunda milli takım kampından ayrıldım. Portekiz halkına bu kararım hakkındaki gerçekleri anlatacağım. Takım arkadaşlarıma iyi şanslar ve başarılar dilerim." sözlerini sarf etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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