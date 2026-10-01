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Sinop'ta tekne alabora oldu! 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis aranıyor

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Sinop'ta tekne alabora oldu! 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis aranıyor Haber Videosunu İzle
Sinop'ta tekne alabora oldu! 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis aranıyor
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Sinop'un Yalı köyü açıklarında dün akşam polis memurları Orhan Gazi Yetiş ile Numan Şen'in bulunduğu tekne alabora oldu. Polis memuru Yetiş hayatını kaybederken, kayıp polis Numan Şen'i arama çalışmaları Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Jandarma, AFAD ve balıkçıların katılımıyla sürüyor. Memurların, izin günlerinde balığa çıktıkları öğrenildi.

  • Sinop'un Yalı köyü açıklarında balık avına çıkan teknenin alabora olması sonucu polis memuru Orhan Gazi Yetiş hayatını kaybetti.
  • Kaybolan polis memuru Numan Şen'i arama çalışmaları denizde ve karada sürüyor.
  • Alabora olan 'Dalgacı' isimli fiber tekne Lala köyü Melikşah Mahallesi açıklarında kıyıya çıkarıldı.

Sinop'un Yalı köyü açıklarında dün akşam balık avına çıktıkları teknenin alabora olması sonucu polis memuru Orhan Gazi Yetiş hayatını kaybetti. Kaybolan polis memuru Numan Şen'i arama çalışmaları ise denizde ve karada aralıksız sürüyor.

İZİN GÜNLERİNDE BALIĞA ÇIKMIŞLARDI

Olay, dün akşam saatlerinde Sinop Merkez ilçesine bağlı Yalı köyü açıklarında meydana geldi. Sinop İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Orhan Gazi Yetiş ile Numan Şen, izin günlerinde balık avlamak için tekneyle denize açıldı. Edinilen bilgiye göre açıkta teknenin motoru henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Dalgaların sürüklediği tekne bir süre sonra alabora oldu ve iki polis denize düştü.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve Jandarma ekipleri gönderildi. Bilinci kapalı halde sudan çıkarılan Orhan Gazi Yetiş'e olay yerinde kalp masajı yapıldı. Ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Malatyalı polis, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ALABORA OLAN TEKNE KIYIYA ÇEKİLDİ

Arama sırasında "Dalgacı" isimli fiber teknenin Lala köyü Melikşah Mahallesi açıklarında olduğu belirlendi. Kıyıya çıkarılan teknede Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı. Teknede yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

HELİKOPTER VE BOTLARLA ARANIYOR

Sinop Valiliği koordinesinde yürütülen arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı hava desteğiyle katılıyor. Çalışmalarda Deniz Polisi, Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar da yer alıyor. Ekipler denizde helikopter ve botlarla Numan Şen'i arıyor.

VALİ ÖZARSLAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sinop Valisi Mustafa Özarslan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özarslan, hayatını kaybeden Orhan Gazi Yetiş'e Allah'tan rahmet diledi ve Numan Şen'e ulaşmak için tüm birimlerin sahada aralıksız çalıştığını belirtti.

Hayatını kaybeden polis memuru Orhan Gazi Yetiş için bugün saat 11.00'de tören düzenlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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