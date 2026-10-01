Victoria's Secret 2026 kadrosu belli oluyor! Adriana Lima ve Gigi Hadid podyuma dönüyor

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Victoria's Secret'ın geleneksel moda şovu bu yıl yıldızlar geçidine sahne olmaya hazırlanıyor. Son iki yıldır New York'ta gerçekleştirilen gösteri, 2026'da Los Angeles'a taşınıyor. Organizasyon 18 Ekim Pazar günü yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak.

ADRIANA LIMA VE GIGI HADID PODYUMDA

Gösteri yaklaşırken podyuma çıkacak isimler de birer birer duyuruluyor. Şu ana kadar açıklanan kadroda Adriana Lima, Gigi Hadid, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Anok Yai, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Abby Champion, Alex Consani ve Devyn Garcia yer alıyor.

Victoria's Secret, kadronun henüz tamamlanmadığına işaret ederek yeni modellerin de açıklanacağını duyurdu. Markanın resmi sitesinde Gigi Hadid, Alex Consani ve Paloma Elsesser gibi isimlerin katılımı ayrıca duyuruldu.

SAHNEDE DE YILDIZLAR GEÇİDİ YAŞANACAK

Gecenin dikkat çeken bir diğer bölümü ise müzik performansları olacak. Victoria's Secret'ın açıkladığı programa göre Megan Thee Stallion, Megan Moroney, Tate McRae ve KATSEYE gösteride sahne alacak.

BU KEZ LOS ANGELES'TA

Victoria's Secret Fashion Show, 18 Ekim'de Los Angeles'tan canlı yayınlanacak. Marka, gösterinin YouTube üzerinden ABD saatiyle 16.30'da başlayacağını açıkladı. Ayrıca yeni bir Victoria's Secret Angel'ı belirlemek amacıyla yürütülen seçmelerin sonucu da gösteri gecesinde ortaya çıkacak.