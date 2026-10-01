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Elazığ'da sokak ortasında dehşet! Araya alıp acımasızca darbettiler

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Elazığ'da sokak ortasında dehşet! Araya alıp acımasızca darbettiler
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Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde gençler arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Bir araya gelen grup, aralarına aldıkları bir kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Sokak ortasında yaşanan korku dolu anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'da gençler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüdü. Kalabalık grubun bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

TARTIŞMA BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Elazığ'ın Ulukent Mahallesi İhlaslı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup genç ile bir kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki sözlü tartışmanın büyümesi üzerine ortam bir anda gerildi. Bir araya gelen gençler, tartıştıkları kişiyi aralarına alarak darbetmeye başladı.

ARAYA ALIP DARBETTİLER

Kalabalık grubun arasında kalan kişi, peş peşe gelen darbelere maruz kaldı. Grup halinde gerçekleştirilen saldırı sokak ortasında devam ederken, yaşananlar çevrede bulunanların da dikkatini çekti. Saldırının neden başladığına ilişkin henüz net bir bilgi bulunmazken, olayın yaşandığı İhlaslı Sokak'taki anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Çevrede bulunan bir vatandaş, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde birden fazla kişinin aralarına aldıkları kişiye saldırdığı anlar yer aldı. Kayıtta, grubun ortasında kalan kişinin art arda darbelere maruz kaldığı görüldü. Olayın öncesinde taraflar arasında ne yaşandığı ve tartışmanın hangi nedenle başladığı ise bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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