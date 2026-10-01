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Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu

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Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmalarına ilişkin kritik bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek, operasyonlar kapsamında şüphelilerden el konulan lüks araçlar, villalar, arsalar ve banka hesaplarındaki paraların TMSF bünyesinde kurulacak bir fon aracılığıyla mağdur vatandaşların zararlarını karşılamak için kullanılacağını duyurdu.

  • Fon vurgunu soruşturmasında şüphelilerden el konulan villalar, lüks otomobiller, arsalar ve banka hesaplarındaki nakit varlıklar TMSF bünyesinde oluşturulan özel bir fonda toplanacak.
  • Bu fonda biriken değerler, sistemde parası kalan mağdur hak sahiplerinin alacaklarının telafisinde kullanılacak.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, haksız kazancın izinin sonuna kadar sürüleceğini ve sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini belirtti.

Fon vurgunu soruşturmalarında adaletin tecellisi ve mağduriyetlerin giderilmesi için somut bir adım daha atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, manipülatif işlemlerle haksız kazanç elde eden şüphelilerden müsadere edilen devasa mal varlıklarının akıbetine netlik kazandırdı.

Gürlek'in açıklamasına göre; soruşturma sürecinde şüphelilere ait olduğu tespit edilerek el konulan milyonlarca lira değerindeki villalar, lüks otomobiller, kıymetli arsalar ve banka hesaplarındaki nakit varlıklar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde özel olarak oluşturulan bir fon çatısı altında toplanacak. Bu havuzda biriken değerler, sistemde parası kalan ve mağdur olan hak sahiplerinin alacaklarının telafisinde kullanılacak.

"HAKSIZ KAZANCIN İZİ SONUNA KADAR SÜRÜLECEK"

Sürece ve yürütülen adli tahkikata ilişkin net bir kararlılık mesajı veren Bakan Gürlek, vatandaşın birikimine göz dikenlere kesinlikle taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Yargı sürecinin titizlikle işletileceğini vurgulayan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Dilan Polatınkiler iade olmuştu.

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