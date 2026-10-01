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MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek

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MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2015 yılından bu yana kullandığı Irak'taki Başika-Zilkan Yerleşkesi'nin kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edileceğini açıkladı. Devir işlemi, kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2015 yılından bu yana kullandığı Irak'taki Başika-Zilkan Yerleşkesi'nin kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edileceğini açıkladı. Devir işlemi, kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda gerçekleştirilecek.

IRAK HÜKÜMETİNİN SİNCAR'DAKİ ADIMLARINA VURGU

MSB, Başika-Zilkan Yerleşkesi'ne ilişkin açıklamasında Merkezi Irak Hükümetinin son dönemde Sincar'da devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik attığı adımların memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, "Merkezi Irak Hükümetinin son dönemde Sincar'da devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

2015 YILINDAN BU YANA TSK KULLANIYOR

Başika-Zilkan Yerleşkesi'nin 2015 yılından itibaren Iraklı makamların talebi üzerine DEAŞ terör örgütüyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanıldığı belirtildi.

Bakanlık, Sincar'daki güvenlik uygulamalarında kaydedilen ilerleme doğrultusunda yerleşkenin Iraklı makamlara teslim edilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2015 yılından itibaren Iraklı makamların talebi üzerine DEAŞ terör örgütü ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika-Zilkan Yerleşkesi’nin, Merkezi Irak Hükümetinin Sincar’daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde, kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır."

DEVİR KADEMELİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Buna göre Başika-Zilkan Yerleşkesi'nin teslimi tek seferde yapılmayacak. Süreç, taraflar arasında kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak yürütülecek. MSB açıklamasında devir sürecinin tamamlanacağı kesin bir tarihe ilişkin bilgi paylaşılmadı.

IRAK'A ASKERİ DESTEK SÜRECEK

Başika-Zilkan Yerleşkesi'nin devredilecek olmasına karşın Türkiye'nin Irak'a askeri alandaki desteğinin devam edeceği belirtildi. MSB, Türkiye'nin bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanması konusunda Irak'ın yanında olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Bakanlık, Irak Silahlı Kuvvetlerine ikili anlaşmalar çerçevesinde askeri kapasitenin artırılması, terörle mücadelede tecrübe ve uzmanlık paylaşımı, askeri eğitim ve savunma sanayii iş birliği alanlarında destek verilmeye devam edileceğini bildirdi.

Açıklama, "Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak'ın yanındadır" ifadeleriyle tamamlandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

amerika ordan çekilirken aynı anda Türkiyenin ıraktan çekilmesi kesinlikle tesadüf olamaz Atatürk yok ülkenin etrafını çakallar sardı.

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

plan tıkır tıkır işliyor bugün ordan çıkarız yarın Suriye'den çıkarız o zaman biz bu mayınlı boylegeyi neden temizledik diye sormazlarmi adama bizim halk sormaz

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Haber YorumlarıSaid Amedi:

Kürtlere teslim edin, Araplara değil.

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