Mhp, 55 Belediye Başkan Adayını Açıkladı… Manisa'da Cengiz Ergün, Mersin'de Serdar Soydan MHP'den Aday Oldu

MHP, ikisi büyükşehir olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı. MHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Başkan adayı Serdar Soydan, Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet; İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, Silivri Belediye adayı ise Volkan Yılmaz oldu.

MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimleri için iki büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

Buna göre MHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Başkan adayı Serdar Soydan, Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet oldu.

MHP'nin İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, Silivri Belediye adayı ise Volkan Yılmaz olarak açıklandı.

Partinin; Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel, Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, Kalecik Belediye Başkan adayı Erdal Dal, Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı oldu.

MHP'nin açıklamasına göre, 55 belediyede başkan adayının tam listesi şöyle: