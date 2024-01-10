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Mhp, 55 Belediye Başkan Adayını Açıkladı… Manisa'da Cengiz Ergün, Mersin'de Serdar Soydan MHP'den Aday Oldu

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MHP, ikisi büyükşehir olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı. MHP’nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Başkan adayı Serdar Soydan, Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet; İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, Silivri Belediye adayı ise Volkan Yılmaz oldu.

MHP, ikisi büyükşehir olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı. MHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Başkan adayı Serdar Soydan, Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet; İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, Silivri Belediye adayı ise Volkan Yılmaz oldu.

MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimleri için iki büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

Buna göre MHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Başkan adayı Serdar Soydan, Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet oldu.

MHP'nin İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, Silivri Belediye adayı ise Volkan Yılmaz olarak açıklandı.

Partinin; Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel, Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, Kalecik Belediye Başkan adayı Erdal Dal, Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı oldu.

MHP'nin açıklamasına göre, 55 belediyede başkan adayının tam listesi şöyle:

1

MANİSA

BÜYÜKŞEHİR

CENGİZ ERGÜN

2

MERSİN

BÜYÜKŞEHİR

SERDAR SOYDAN

3

AMASYA

İL

BAYRAM ÇELİK

4

BARTIN

İL

HÜSEYİN FAHRİ FIRINCIOĞLU

5

BAYBURT

İL

HÜKMÜ PEKMEZCİ

6

ÇANKIRI

İL

İSMAİL HAKKI ESEN

7

ERZİNCAN

İL

BEKİR AKSUN

8

KARABÜK

İL

RAFET VERGİLİ

9

KARAMAN

İL

SAVAŞ KALAYCI

10

KASTAMONU

İL

YÜKSEL AYDIN

11

KÜTAHYA

İL

ALİM IŞIK

12

NEVŞEHİR

İL

ADNAN DOĞU

13

NİĞDE

İL

HAMDİ DOĞAN

14

OSMANİYE

İL

İBRAHİM ÇENET

ADANA

15

ÇUKUROVA

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

FİRDEVS CİNGÖZLER

16

FEKE

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

AHMET ŞENER

17

İMAMOĞLU

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

MEHMET AYDIN KANGUR

18

KARAİSALI

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

BEKİR ŞİMŞEK

19

KARATAŞ

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

NECİP TOPUZ

20

KOZAN

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

MUSTAFA ATLI

21

POZANTI

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

ALİ AVAN

22

SAİMBEYLİ

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

VEDAT CENGİZ

23

SARIÇAM

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

BİLAL ULUDAĞ

24

YUMURTALIK

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

AYDIN KÜTÜKOĞLU

MERSİN

25

ANAMUR

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

HİDAYET KILINÇ

26

BOZYAZI

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

MUSTAFA ÇETİNKAYA

27

ÇAMLIYAYLA

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

ALİ RIZA GENÇ

28

ERDEMLİ

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

MUSTAFA KARA

29

GÜLNAR

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

FATİH ÖNGE

30

MUT

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

VOLKAN ŞEKER

31

SİLİFKE

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

SADIK ALTINOK

32

TARSUS

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

MAHMUT TAT

33

TOROSLAR

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

ALİ ÖZ

AYDIN

34

EFELER

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

BURAK PEHLİVAN

35

GERMENCİK

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

HALİT GERMEN

36

KARACASU

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

MEHMET ERİKMEN

37

SÖKE

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

TEKİN YAVUZ

ANKARA

38

ETİMESGUT

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

ENVER DEMİREL

39

GÖLBAŞI

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

RAMAZAN ŞİMŞEK

40

KALECİK

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

ERDAL DAL

41

POLATLI

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

LEVENT ÇAĞLANCI

ANTALYA

42

ALANYA

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

ADEM MURAT YÜCEL

43

DEMRE

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

İBRAHİM OĞUZ

44

GAZİPAŞA

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

MUSTAFA AKSOY

BALIKESİR

45

GÖMEÇ

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

KAZIM ARSLAN

BURSA

46

YENİŞEHİR

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

DAVUT AYDIN

DENİZLİ

47

ÇAL

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

FETİ AKCAN

48

HONAZ

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

ALİ SEMERCİ

ERZURUM

49

İSPİR

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

AHMET COŞKUN

50

OLUR

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

VEDAT ERGÜN

51

UZUNDERE

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

SİNAN AYDIN

ESKİŞEHİR

52

ÇİFTELER

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

KADİR BIYIK

53

SEYİTGAZİ

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

ERHAN ERDEM

İSTANBUL

54

BEŞİKTAŞ

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

SERKAN TOPER

55

SİLİVRİ

BÜYÜKŞEHİR İLÇE

VOLKAN YILMAZ

Kaynak: ANKA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Serdar Soydan Cengiz Ergün Mersin Güncel Haberler

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