Beyoğlu Karaköy'de göle dönen yolda turistler arkadaşlarını kucağına ve sırtına aldı

Şiddetli yağmurun etkisiyle Beyoğlu Karaköy'de göle dönen yolun karşı tarafına geçmeye çalışan turistlerden biri arkadaşını kucağına, diğeri de sırtına alarak yolun karşısına geçirdi. Arkadaşının kucağındaki kadın o anları gülerek kayda alırken, göle dönen Karaköy dronla görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı bölgelerde yollarda su baskınları yaşandı. Göle dönen bölgelerden yolun karşısına geçmeye çalışanlar ise zor anlar yaşadı. Beyoğlu Karaköy'de bulunan turist çift ise göle dönen yoldan geçmeye çalışırken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Bazı vatandaşlar yoldan atlayarak geçmeye çalışırken, adam ise yanındaki kadını kucağına alarak yolun karşısına geçirdi. Arkadaşının kucağında yolun karşına geçen kadın o anları kayıt altına aldı. Ayrıca aynı yoldan geçmeye çalışan kadın turistin ise arkadaşını sırtına aldığı görüldü. Ortaya çıkan ilginç görüntüler kameraya yansıdı. Öte yandan göle dönen Karaköy, havadan görüntülendi. Görüntülerde araçların yolda güçlükle ilerlediği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı