Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta'da yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Marmara, Muğla hariç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Marmara, (Muğla hariç) Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Erzurum hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Ayrıca İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerinde kuvvetli rüzgar beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.