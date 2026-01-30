Haberler

Mersin'de sağanak; dereler taştı, yolları su bastı

Güncelleme:
Mersin'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, yollar su altında kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri su tahliyesi için harekete geçti.

MERSİN'de etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, yolları su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından sabah saatlerinde kent merkezinin yanı sıra Tarsus ve Erdemli ilçelerinde sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle çok sayıda dere taşarken, caddeleri, tarım arazilerini, evleri ve iş yerlerini su bastı. Yağışın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN-Mehmet DOĞANER-Okan ÇALIŞKAN/MERSİN,

