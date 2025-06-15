LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor

LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor
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LGS maratonu başladı! 1 milyondan fazla öğrenci geleceği için ter döküyor
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı. 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvurduğu sınavın ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

İLK OTURUM BAŞLADI

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Birinci oturum saat 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak ve saat 12.50'de sona erecek.

1 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİ BAŞVURDU

1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvurduğu merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştiriliyor. Görme engelli 105, az gören 299 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı. Özel durumları dolayısıyla 199 öğrencinin evde veya hastanede sınava girmesine imkan tanındı.

İKİ OTURUM ARASINDA ÖĞRENCİLER İHTİYAÇLARINI GİDEREBİLECEK

Sınavın ilk oturumunda sözel alanlardan soru sorulacak. Öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Matematik ve fen bilimleri derslerinde 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

VELİLER ÇOCUKLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan, Çankaya'daki Anıttepe Ortaokulu'nda sınava girecek adaylar, erken saatlerde okula gelerek girişlerin başlamasını bekledi. Okuldaki görevliler tarafından uyarı, bilgilendirme ve üst aramasının ardından öğrenciler sınıflara alındı.

Bazı veliler de sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla birlikte okul kapısına kadar gelirken, görevliler sınav öncesinde okul çevresinde bekleyenlerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Güncel
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